Netgear introduceert kleine overal te plaatsen PoE+-switches

Netwerken

Netgear heeft twee nieuwe Virtually Anywhere Web managed PoE+-switches gepresenteerd. Het idee achter deze switches is dat ze op alle mogelijke plekken zijn te monteren en te gebruiken, zodat de netwerkbeheerder de nodige randapparatuur kan voorzien van een PoE+-verbinding. Netgear ziet een enorme toename in het aantal apparaten dat gebruik maakt van PoE+ en voor netwerkbeheerders levert dat soms grote uitdagingen op, deze nieuwe producten bieden een goede oplossing.

Voorheen werden switches altijd op een centrale locatie geplaatst van waaruit de netwerkkabels werden getrokken naar de clients en andere netwerkapparatuur. Met de opkomst van PoE+ en het toegenomen aantal apparaten dat hier gebruik van maakt is dat een hele uitdaging geworden. Een netwerkkabel trekken naar een pc is niet zo’n probleem, maar nu ook draadloze access points, bewegingssensoren, deursloten, LED-verlichting en andere Internet of Things-apparaten hier gebruik van willen maken wordt de uitdaging wel wat groter.

Netgear heeft daarom een aantal nieuwe switches ontwikkeld die het leven van de netwerkbeheerder weer wat eenvoudiger moeten maken. De nieuwe Netgear ProSAFE 8-poort Gigabit Ethernet Web Managed PoE+ Click Switch (GSS108EPP) en de ProSAFE Easy-Mount 8-poort Gigabit Ethernet PoE+ Web Managed Switch (GS408EPP) beschikken over een innovatief mountingsysteem, waardoor ze overal geplaatst kunnen worden. Het ontwerp zorgt er bijvoorbeeld voor dat je de switches samen in 1u-slot kwijt kan, met het Virtually Anywhere mountingsysteem kunnen de switches zelfs verticaal, horizontaal, plat of haaks worden opgehangen. Netgear heeft er ook voor gekozen om alle poorten aan de voorkant te plaatsen zodat het zelfs mogelijk is de achterkanten tegen elkaar te bevestigen.

Aangezien dit mogelijkheden biedt om de switches op elke mogelijke plek weg te werken is er gekozen voor passieve koeling zonder ventilatoren, zodat ze ook in bijvoorbeeld een vergaderruimte zijn toe te passen. De switches zijn verder via het web te beheren en beschikken over Layer 2 netwerkfunctionaliteiten. Verder kan elke switch maximaal 124 Watt leveren over 7 poorten, één poort is nodig voor de uplink.