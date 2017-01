LG stapt af van modulaire technologie

Mobile

Vorig jaar lanceerde LG de G5 als zijn nieuwste vlaggenschipmodel, dat toestel was de eerste echt modulaire smartphone, maar de innovatieve techniek wist niet aan te slaan bij het publiek. Het gevolg was teleurstellende verkoopcijfers en nu de beslissing van LG om ook weer af te stappen van de modulaire techniek. LG komt dit jaar met een compleet ander vlaggenschipmodel.

Dit blijkt uit een interview van de Wall Street Journal met Skott Ahn, een van de mensen die bij LG verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van smartphones. “De nieuwe telefoon beweegt weg van het modulaire ontwerp dat LG omarmde om zijn producten te onderscheiden aangezien de laatste versie flopte,” valt te lezen in het interview.

Toen LG de G5 lanceerde, bracht het meteen friends uit, modules die gekoppeld konden worden aan het toestel. Zo konden gebruikers kiezen voor een grotere accu, een speciale speaker of een extra grote cameramodule. De modules sloegen echter niet echt aan omdat ze niet altijd even goed in het toestel pasten.

Dat terwijl LG met de G5 zijn kwakkelende smartphonedivisie nieuw leven in wilde blazen. Afgelopen kwartaal daalden de verkopen van LG-smartphones met 23 procent en dat soort zwakke resultaten ondermijnen de divisie. Toch blijft LG werken aan nieuwe toestellen. “We denken er niet aan de divisie af te stoten,” aldus Ahn..

Vermoedelijk zal de LG G6, het eerstvolgende vlaggenschipmodel van de Koreaanse fabrikant, het tij moeten keren. In plaats van zich te focussen op de modules, komt het bedrijf met een nieuw ontwerp en extra gebruiksgemak. Verwacht wordt dat LG de G6 in de loop van februari zal lanceren, als in Barcelona de Mobile World Congress plaatsvindt.