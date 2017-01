Asus introduceert HiveDot en HiveSpot voor mesh WiFi-netwerk

Netwerken

Tijdens de CES presenteren veel netwerkbedrijven hun eigen mesh-oplossing, zo ook Asus, dat met de HiveDot en HiveSpot een dualband en triband-oplossing introduceert. De laatste is wat duurder vanwege de extra band, maar kan daardoor ook een hogere snelheid bieden. Asus gaat zijn mesh-oplossing aanbieden met drie of vijf units en de adviesprijzen zijn vanaf 299 en 399 dollar.

De nieuwe trend in routerland voor thuisgebruikers zijn de zogenaamde mesh-oplossingen, waarbij je met meerdere units een mesh WiFi-netwerk kan opzetten. Zakelijk bestaan mesh-oplossingen al jaren maar nu begint de trend over te waaien naar de consumentenmarkt. In kort komt het erop neer dat je één router hebt en één of meerdere satellieten (range-extenders) die ook onderling communiceren om je overal in huis de beste dekking en snelheid te bieden. Ze zenden dan ook allemaal hetzelfde WiFi-netwerk uit, zodat je maar één keer hoeft te verbinden, de truc zit hem door op het juiste moment de handover te doen.

Asus kiest ervoor om twee oplossingen te presenteren, de HiveDot en HiveSpot. De HiveDot is een dualband-oplossing terwijl de HiveSpot een triband-oplossing is. Dat laatste is een stukje duurder maar waarschijnlijk ook een stuk betrouwbaarder. De derde extra band is namelijk gereserveerd voor onderlinge communicatie via de 5GHz-band tussen de router en de satellieten, maar ook tussen de satellieten onderling. Hierdoor kan een optimaal dekkend WiFi-netwerk worden gecreëerd. In het geval van de HiveDot met een dualband-oplossing wordt de 5GHz-band gedeeld tussen de cliënts en de onderlinge communicatie tussen de routers en satellieten, dat is een beperking in snelheid, maar wel een stuk goedkoper.

De HiveDot en HiveSpot komen in het tweede kwartaal beschikbaar en we zullen deze ook zeker aan een review gaan onderwerpen. In tegenstelling tot andere mesh-oplossingen vinden we het ontwerp van Asus wel wat minder mooi dan die van bijvoorbeeld Netgear en TP-Link.