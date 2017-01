KPN neemt online beveiligingsbedrijf DearBytes over

Business

Telecombedrijf KPN neemt het Nederlandse cybersecuritybedrijf DearBytes in zijn geheel over. KPN wil met behulp van de kennis en expertise van DearBytes betere veiligheidsdiensten aan gaan bieden aan zakelijk Nederland. Het neemt alle 85 werknemers van DearBytes over en integreert ze in bestaande teams.

Dit heeft KPN zojuist zelf bekend gemaakt. Het is de uitgesproken ambitie om met de overname klanten beter te kunnen beveiligen in de digitale wereld. KPN denkt zijn positie als provider van beveiligingsdiensten in Nederland daarmee te versterken en verwacht de overname eind deze maand al af te ronden.

De werknemers van DearBytes hebben vooral kennis als het aankomt op veilig mobiel werken, bescherming tegen malware en monitoring en detectie van eventuele datalekken. Het bedrijf bestaat sinds 2001 en beschermt organisaties tegen onder meer malware en doet dat 24 uur per dag, zeven dagen per week.

“Met DearBytes halen wij een partij met veel expertise binnen die perfect past bij ons streven de beste dienstverlener voor onze klanten te zijn,” laat Frank van der Post, CCO van KPN weten. Het heeft besloten tot de overname wegens een “zeer sterk groeiende behoefte bij onze klanten aan gedegen, maar ook eenvoudig te verkrijgen security dienstverlening.”

Directeur Erik Remmerzwaal van DearBytes gelooft samen met KPN “beter in te kunnen spelen op wensen van onze klanten” en het internet “vrijer en veiliger te maken”. Hoeveel geld er met de overname van zijn bedrijf gemoeid is, is niet bekendgemaakt.