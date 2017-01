Samsung begonnen met uitrol Android Nougat voor Galaxy S7

Mobile

Samsung is langzaam begonnen met de uitrol van Android Nougat naar de Galaxy S7 en Galaxy s7 Edge-toestellen. Dat blijkt uit meldingen van diverse gebruikers die de update inmiddels hebben ontvangen. Het lijkt erop dat Samsung de update langzaam uitrolt om eventuele problemen nog snel te kunnen tackelen. Het versienummer van Android Nougat voor de Galaxy S7 is G935FXXU1DPLR.

Samsung heeft eind december al laten weten dat er een einde kwam aan het betaprogramma voor Android 7 en dat het doel van het bedrijf is om alle toestellen in januari van een update te voorzien naar Android Nougat. Wanneer het bedrijf precies zou beginnen met de uitrol van de update maakte het echter niet bekend. Nu verschillende gebruikers melden de update te hebben ontvangen is duidelijk dat de uitrol is gestart.

De uitrol gebeurd zoals gemeld nog vrij langzaam, van Samsung Nederland hebben we ook nog geen nieuws ontvangen, dus we kunnen op dit moment nog niet zeggen wanneer de update breed beschikbaar is in Nederland en België, maar we verwachten in elk geval deze maand.

Met de introductie van Android 7 is de beveiliging van het mobiele besturingssysteem, als het goed is, weer flink vooruit gegaan. Fabrikanten kunnen natuurlijk zelf bepalen wat ze aanpassen aan Android, maar Samsung vind beveiliging ook erg belangrijk, want het bedrijf wil ook een grote rol spelen in de zakelijke markt, daarvoor heeft het ook Knox in zijn portfolio.