‘Apple maakt dit jaar inhaalslag met nieuwe iPhones’

Opnieuw zijn er weer een aantal geruchten opgedoken over de nieuwe iPhones die dit jaar zullen verschijnen, zo zou Apple dit jaar kiezen voor een compleet nieuw ontwerp, mogelijk wordt dit een combinatie van glas en metaal, waarbij het glas meer de overhand heeft dan nu het geval is. Verder zou Apple features als snelladen, draadloos opladen en Tap to Wake willen introduceren.

Ondanks dat Apple nog steeds elk kwartaal miljoenen iPhones verkoopt gaan de verkoopcijfers wel omlaag. Voor Apple is dit een probleem want de iPhone is verreweg het belangrijkste product waar de omzet omzet en winst mee wordt geboekt. De iPhone heeft dus een nieuwe impuls nodig en volgens de laatste geruchten krijgt de iPhone dit jaar een compleet nieuw ontwerp. Daarnaast zullen er nieuwe features worden toegevoegd aan de iPhones, waarmee ook een inhaalslag wordt gemaakt.

De opvolgers van de iPhone 7 (review) en iPhone 7 Plus krijgen naar verluidt een behuizing die voornamelijk uit glas bestaat, verder zou Apple een eigen snellaadtechnologie willen gaan toepassen en wordt de bekende Tak to Wake-feature geïntroduceerd die veel Android-smartphones al hebben. Als we deze geruchten naast eerdere geruchten leggen dan kan het ook betekenen dat Apple draadloos opladen gaat toepassen, want dat is veel eenvoudiger met een behuizing van glas dan metaal. Verder zou Apple kunnen kiezen voor een vingerafdrukscanner in het scherm, want dan moet je wel een Tap to Wake-feature introduceren.

Nog niet alle geruchten zijn dus even duidelijk, maar alles wijst er wel op dat Apple dit jaar kiest voor grote veranderingen en veel nieuwe features, om gebruikers weer te overtuigen en de dalende verkoopcijfers weer om te buigen.