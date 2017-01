Tectrade start met TectTalks-webinars

IT-Pro

Tectrade, adviseur en reseller voor Enterprise Hybride IT-oplossingen, start met een nieuw concept, de TectTalks. Dit zijn korte, interactieve webinars over onderwerpen die de gemoederen in de Enterprise Hybride IT-wereld bezighouden. De nadruk ligt duidelijk op het interactieve aspect. Deelnemers kunnen vragen stellen tijdens de webinars.

De reden die Tectrade geeft om te beginnen met de TectTalks, is dat veel van hun relaties door alle drukte niet altijd tijd hebben om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Een van die onderwerpen is Hyperconverged Infrastructures, waarmee de serie webinars op 19 januari wordt afgetrapt. Hyperconvergence staat in de basis voor het niet langer aanschaffen van storage, compute en switching onderdelen voor een datacenter, maar van een ‘oplossing’ die al deze onderdelen in zich verenigt. We hebben het dan niet langer over verschillende componenten, maar over een enkel component, die ook als zodanig wordt gebouwd. Een van de gevolgen hiervan is bijvoorbeeld dat een SAN (Storage Area Network) niet langer nodig is voor virtualisatie. Storage en compute worden door de software in een dergelijke infrastructuur immers als een geheel gezien.

Steeds meer organisaties bewandelen de hyperconverged-route als het gaat om het inrichten van datacenters en investeren niet langer in losse projecten. Hierdoor wordt in ieder geval in theorie de time-to-market verkort, verbetert de schaalbaarheid en kan er sneller worden ingesprongen op vragen/wensen. Hyperconverged biedt daarnaast ook voordelen op het gebied van integratie met de cloud, flexibiliteit en footprint (die veel kleiner is).

Onderwerpen die bij de eerste TectTalk op 19 januari aan bod zullen komen zijn: Flash Datacenter, Hana op Power, Dell EMC Vmware, Backup Office365, Tectrade Cloud Brokerage Services, Tectrade cloud services, Bluemix (DevOps) en daarbij de Softlayer & Bluemix samenvoeging en Monitoring met VMware vRealize. Een en ander wordt geleid door het pre-salesteam van Tectrade.

Meer informatie over het webinar Hyperconverged Infrastructures, kun je vinden via deze link. Je kunt je daar eventueel ook registreren.