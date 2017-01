Dell UltraSharp UP3218K is eerste 8k-monitor

Computers

Tegen alle verwachtingen in heeft Dell als eerste een 8K-monitor geïntroduceerd die iedereen binnenkort kan aanschaffen. Het gaat om een 31,5 inch monitor die beschikt over 7680 x 4320 pixels, oftewel 33,2 miljoen pixels in totaal. Dat komt nog neer op 280 pixels per inch en daarmee is deze monitor scherper dan bijvoorbeeld Apple’s 5K iMac.

Dell richt zich met de Dell UP3218K-monitor op professionals die veel werken met foto- en videobewerking en die bereidt zijn te betalen voor een dergelijke monitor. De monitor is namelijk niet scherp geprijsd door Dell, mensen die interesse hebben in de eerste commercieel verkrijgbare 8K-monitior moeten diep in de buidel tasten, de monitor heeft een prijskaartje van 5000 dollar gekregen.

Wat wij opmerkelijk vinden is dat een merk als Dell, als eerste met een commercieel beschikbare 8K-monitor op de markt komt. Dell is namelijk geen fabrikant van beeldpanelen en moet deze dus extern inkopen. Wie het paneel levert voor deze UltraSharp monitor is nog niet duidelijk, mogelijk LG want die leveren vaker panelen aan Dell. Wellicht dat we binnenkort meer fabrikanten gaan zien die met een 8K-monitor op de markt komen.

Als we kijken naar de kleurechtheid van deze 8K-monitor dan valt er niets te klagen, volgens Dell krijgt deze monitor ondersteuning voor 100 procent AdobeRGB, SRGB en Rec709. Waarmee de monitor zowel qua pixels als kleurechtheid een topper is, alleen wel tegen een fors prijskaartje. De monitor moet eind maart beschikbaar komen.