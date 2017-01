Intel introduceert Compute Card, pc op creditcardformaat

Computers

Intel heeft naast zijn Compute Sticks en NUC’s nu een derde form-factor geïntroduceerd, de Compute Card, het gaat om een pc op creditcardformaat. Met een afmeting van 94,5 x 55 mm gaat om een hele compacte pc die ook slechts 5mm dik is. In deze creditcardbehuizing zit alles verwerkt, de processor, werkgeheugen en opslagcapaciteit, maar ook Bluetooth- en WiFi-connectiviteit.

Met de opkomst van de smartphones is de technologie om processoren kleiner en efficiënter te maken in een stroomversnelling gekomen en nu is zelfs Intel in staat om processoren te ontwikkelen die passief gekoeld kunnen worden in een dergelijke kleine behuizing. Dat was een aantal jaar geleden nog ondenkbaar. De Compute Card doet ons een beetje denken aan de Ockel-pc’s.

De Compute Card kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt en er zijn dan ook verschillende configuraties mogelijk, Intel zelf ziet voornamelijk mogelijkheden om de Compute Card in een andere behuizing te steken en deze zo te voorzien van rekenkracht. De Compute Card beschikt over een USB Type-C-aansluiting waarmee verbinding gemaakt kan worden. Hierover kan stroom, data en video worden geleverd.

Fabrikanten zouden bijvoorbeeld monitoren kunnen voorzien van een sleuf waar de Compute Card in past en op die manier kan een domme monitor worden omgebouwd tot een All-in-One-computer. Ideaal voor bijvoorbeeld kassasystemen of op beurzen. De Compute Card komt medio 2017 beschikbaar voor een nog onbekende prijs, Intel heeft wel aangegeven dat de drie grootste pc-fabrikanten meewerken aan dit product, wat neerkomt op Lenovo, HP en Dell.