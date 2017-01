Dell beconcurreert Microsoft Surface Studio met 27 inch monitor

Computers

Microsoft heeft met de Surface Studio een creatieve All-in-One pc geïntroduceerd die werkelijk uniek is. Toch is er een eerste concurrent gepresenteerd voor dit apparaat en wel door Dell. Dell zet geen complete All-in-One pc tegenover maar simpelweg een 27 inch monitor. De Dell Canvas is een 27 inch monitor die plat kan worden toegepast en beschikt over een QHD-resolutie van 2560 x 1440 pixels. De monitor is verder voorzien van Gorilla Glass en een stylus-pen.

Het is een slimme zet van Dell om de concurrentie te zoeken met de Surface Studio, maar dit niet te doen met een complete pc, maar simpelweg een geavanceerde monitor te introduceren. De Dell Canvas beschikt over een 27 inch scherm met een speciale toplaag die gemaakt is van Gorilla Glass en echt tegen een stootje kan. Ook is het scherm zeer krasbestendig zodat er lekker op gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld met de meegeleverde stylus-pen die in staat is om 248 druklevels te herkennen, daarnaast kan de pen ook worden gekanteld en onder een hoek worden gebruikt om effecten toe te passen.

De Dell Canvas KV2718D beschikt over een QHD-resolutie van 2560 x 1440 pixels, wat misschien nog wel wat te wensen over laat, wellicht dat grafische professionals hier liever een 4K-resolutie hadden gezien. Wel biedt de monitor ondersteuning voor 10bit kleuren en 100 procent AdobeRGB. Standaard is de monitor te kantelen van 1,5 tot 10 graden, het is ook echt de bedoeling dat de monitor liggend wordt gebruikt voor visuele bewerkingen. Mocht die 10 graden te weinig zijn dan is er nog een optionele VESA-mount die meer flexibiliteit biedt.

Qua aansluitingen heeft Dell overal aan gedacht, er is een mini-DisplayPort, mini-HDMI en USB Type-C aansluiting. Hiermee kan de monitor op een bestaande pc worden aangesloten, want in tegenstelling tot de Surface Studio moet je die zelf leveren. De Dell Canvas heeft een adviesprijs van 1799 dollar en zal binnenkort beschikbaar komen.