Nokia onthult nieuwe Android-smartphone

Afgelopen november kondigde het Finse Nokia aan terug te zullen keren op de markt van mobiele telefoons. Jarenlang was het merk leidend, maar het miste de boot waar aan het kwam op smartphones. Na een groot avontuur met Microsoft en Windows Phone, komt er nu eindelijk een Nokia-smartphone met Android. De grote vraag is natuurlijk of Nokia ook een beetje indruk kan maken met zijn Android-smartphone.

Het bedrijf onthulde tijdens de CES zijn eerste Android-toestel, de Nokia 6. Opmerkelijk genoeg is het toestel voorlopig alleen in China verkrijgbaar. De behuizing van de Nokia 6 is gemaakt uit een solide blok aluminium en beschikt over een 5,5 inch scherm. Dat scherm beschikt over een resolutie van 1920×1080 pixels. Het toestel draait verder op Android 7.0 Nougat en wordt aangedreven door een Snapdragon 430-chip. De processor heeft 4GB werkgeheugen tot zijn beschikking en de smartphone is voorzien van 64GB aan opslagcapaciteit. Dat kan eventueel nog uitgebreid worden middels een microSD-kaart. De camera knipt verder plaatjes met 16 megapixels en het toestel is voorzien van een 3.000 mAh batterij.

De Nokia 6 wordt voorlopig alleen in China beschikbaar gemaakt, en kost daar 1.699 yuan (omgerekend zo’n 233 euro). Of het toestel mettertijd ook in andere landen beschikbaar komt is niet zeker.

Chinese plannen

Het feit dat de smartphone in eerste instantie enkel in China wordt gelanceerd, wordt door HMD Global uitgelegd als “de eerste stap in HMD’s ambitie” om een belangrijke plek in de markt te veroveren. HMD legt uit dat de beslissing om de Android-telefoon in China te lanceren een reflectie is van zijn wens om “consumenten in uiteenlopende markten van over de hele wereld aan te spreken”.

Belangrijker nog is het feit dat China in 2016 zo’n 552 miljoen smartphonegebruikers kende en dat het aantal het komende jaar groeit naar 593 miljoen gebruikers. Het is dus een belangrijke groeimarkt, waar nog relatief eenvoudig winst te behalen zou moeten zijn. Dat dan vooral vergeleken met bijvoorbeeld westerse markten, waar er nauwelijks nieuwe consumenten meer bij komen en mensen over het algemeen tevreden zijn met toestellen van oudere generaties.

Merknaam Nokia

Nokia kent een wat moeilijke geschiedenis. Lang was het Finse merk de grootste verkoper van mobiele telefoons wereldwijd. Daar kwam echter verandering in met de lancering van de smartphone. Nokia miste de boot volledig en koos er uiteindelijk voor om zich volledig op Windows Phone te storten, een keuze die niet zo goed uitpakte en in 2013 redde Microsoft het bedrijf door de smartphonedivisie over te nemen. Inmiddels is Nokia weer gewoon een netwerkbedrijf, maar is er nog steeds veel interesse in de merknaam voor het ontwikkelen van smartphones. Daarom heeft Nokia de merknaam geleased voor een periode van 10 jaar aan HMD Global. Dat bedrijf mag nu exclusief smartphones ontwikkelen on het Nokia-label. Het Finse Nokia heeft hier verder geen aandeel in.