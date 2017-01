Samsung presenteert snel ladende batterij voor zelfrijdende auto’s

Business

Een van de belangrijkste punten bij de aankoop van een elektrische auto is de capaciteit van het batterijpack. In veel gevallen laat die nog wel wat te wensen over, want gemiddeld kan je maar zo’n 400 kilometer rijden op een volle lading. Al weten bedrijven als Tesla wel steeds meer winst te boeken op dat gebied en er meer kilometers uit de batterijen te halen. Een nieuwe technologie van Samsung brengt daar nu opnieuw vooruitgang in.

Samsung SDI, de batterijfabrikant van de Samsung Group, heeft nu een nieuwe batterij gepresenteerd die over voldoende capaciteit beschikt om een auto 600 kilometer te laten rijden. Daar komt nog eens bij dat de batterij binnen twintig minuten tot 80 procent opgeladen kan worden. “Binnen twintig minuten kan je tot 500 kilometer rijden, wat gelijk is aan 80 procent van de capaciteit,” meldt SDI.

“Dit betekent dat slechts twintig minuten wachten langs de snelweg genoeg is om de batterij op te laden, waarmee chauffeurs van elektrisch voertuigen niet langer bang hoeven te zijn” zo stelt Samsung SDI verder. Toch laat het wegnemen van die angst nog even op zich wachten: de massaproductie zou pas in de loop van 2021 van start gaan. Dat is met de opkomst van de elektrische auto nog een hele tijd, mogelijk is er tegen die tijd alweer nieuwere en betere technologie.

Op dit moment laden de accu’s van zelfrijdende auto’s nog een stuk minder snel op. Een van de snelst ladende batterijen is die van Tesla, die met behulp van de Supercharger-stations binnen veertig minuten tijd tot 80 procent opgeladen kan worden. Samsung SDI is een bedrijfsonderdeel van Samsung dat voorlopig nog even gebukt gaat onder een minder goed imago, dit bedrijfsonderdeel was ook verantwoordelijk voor de eerste accu in de Galaxy Note 7, die bleek echter niet veilig en zorgde ervoor dat Samsung de toestellen moest terugroepen.