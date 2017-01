AMD Zen-architectuur moet vier jaar meegaan

Computers

AMD heeft in de vorm van technisch directeur, Mark Papermaster, bekendgemaakt dat de nieuwe Zen-architectuur vier jaar mee moet gaan en tot 2020 gebruikt zal worden in nieuwe AMD-processoren. Of de architectuur die termijn ook gaat halen is natuurlijk nog even afwachten. Verder liet hij weten dat AMD voor de komende jaren geen tick/tock strategie heeft maar een tock, tock, tock strategie, waarbij elke keer het productieprocedé verkleint moet gaan worden.

AMD wil met zijn nieuwe processoren een poging doen om weer de concurrentie aan te gaan met Intel, in eerste instantie in desktop-computers maar later dit kwartaal ook in het datacenter en vanaf volgend kwartaal ook in laptops. De nieuwe Ryzen-processoren zijn de eerste die gebruik maken van de Zen-architectuur en alles wijst erop dat deze gelijkwaardig is aan Intel’s huidige processoren. Daarmee kan de concurrentiestrijd echt beginnen. Aangezien AMD begint op de desktopmarkt wil het als eerste de prosumers en echte AMD-fans proberen te bereiken, daarvoor heeft AMD ook de mogelijkheid ingebakken om de processoren over te klokken.

De komende jaren zal AMD met de tock, tock tock strategie grote stappen gaan zetten in de verder prestaties en het energieverbruik van de processoren, hiervoor zal het bedrijf ook erg afhankelijk zijn van Globalfoundries en Samsung, want die moeten de fabrieken en productiefaciliteiten leveren om de processoren te produceren. Voor de komende jaren staat een verkleining naar in elk geval 7nm op het programma. Het enige wat AMD zelf moet faciliteren zijn kleine incrementele updates aan de Zen-architectuur.

Tot slot heeft Papermaster laten weten dat de processoren beschikbaar komen zodra AMD er voldoende op voorraad heeft, het bedrijf wil zeker weten dat het aan de vraag kan voldoen en de processoren op grote schaal geproduceerd kunnen worden. De bedoeling is dat de eerste processoren nog dit kwartaal in de winkels liggen.