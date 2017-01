‘Apple en Carl Zeiss werken aan AR-bril’

Mobile

Dat Apple al lange tijd interesse heeft in de augmented reality markt was al duidelijk. Om die markt te kunnen betreden, zou Apple nu een samenwerking zijn aangegaan met Carl Zeiss, een van de wereldleiders op het gebied van optische systemen. De twee bedrijven zouden in 2018 samen een AR-bril willen presenteren.

Het nieuws komt van Robert Scoble, een blogger die bekend staat om zijn voorliefde voor augmented- en virtual reality. Hij noemt als bron voor het nieuws een “anonieme medewerker” van Zeiss en de aanwezigheid van het bedrijf op de CES. Carl Zeiss had namelijk een prominente stand op de AR-afdeling van de CES, zonder daar producten te presenteren. De theorie is dat Apple op het laatste moment aan Zeiss gevraagd had om geen onthullingen te doen, tot de samenwerking tussen de twee bedrijven definitief is gemaakt.

Op dit moment heeft Zeiss al een eigen virtual reality apparaat, de VR OnePlus. Dat werkt net als bijvoorbeeld de Google Cardboard, en heeft een smartphone nodig om te functioneren. Het zou, gezien het specialisme van Zeiss als het aankomt op het maken van lenzen, niet vreemd zijn om een AR-bril te maken.

Van Apple is al lange tijd bekend dat het bedrijf interesse heeft in de AR-markt. In juli stelde CEO Tim Cook nog dat het bedrijf gelooft in de toekomst van de technologie en daarom investeert in de ontwikkeling ervan. Specifieke onthullingen maakte hij toen niet en als we Apple-analist Ming-Chi Kuo moeten geloven, duurt dat ook nog wel even.

Kuo stelde in november nog dat Apple de komende maanden door zal gaan met het overnemen van allerhande bedrijven die over kennis beschikken voor de ontwikkeling van AR-apparaten. Daartoe kocht Apple al onder meer bedrijven als Faceshift, Perceptio en Flyby Media.