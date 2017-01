Dell EMC komt met ProDeploy Client Suite

IT-Pro

Als je als bedrijf op dit moment gebruikmaakt van Dell Latitude, OptiPlex- en/of Precision, dan kun je vanaf vandaag ProDeploy Client Suite gaan gebruiken. Het idee achter deze dienst is dat het de installatie van nieuwe pc’s significant moet vereenvoudigen. Dit zou niet alleen moeten zorgen voor tijdswinst, maar ook voor een kostenbesparing.

Dell ProDeploy Client Suite komt in drie hoedanigheden (dienstenniveaus) beschikbaar, te weten Basic Deployment, ProDeploy en ProDeploy Plus. Bij Basic Deployment zorgt een partner van Dell EMC ervoor dat pc’s kant-en-klaar geleverd worden, dus met een geïnstalleerd image en een volledig geconfigureerd BIOS. Wil je er ook graag meteen een implementatieplan bij hebben, dan moet je voor ProDeploy gaan.

ProDeploy houdt verder ook in dat er installatie-ondersteuning op locatie beschikbaar is en dat er kennisoverdracht plaatsvindt nadat een en ander is geïmplementeerd. De tool Dell ImageAssist zou er vervolgens voor moeten zorgen dat organisaties een image aan kunnen maken dat zonder problemen kan worden geïnstalleerd en onderhouden, op alle systemen binnen de organisatie.

Het hoogste dienstenniveau is ProDeploy Plus, dat de organisatie zo goed als volledig zou moeten ontzorgen. Naast alle diensten van ProDeploy, geeft dit niveau je ook de mogelijkheid om Dell Connected Configuration te gebruiken. Met behulp van deze dienst kun je je system management software en daarmee je image op servers van Dell opslaan en het van daaruit distribueren. Dit zorgt volgens Dell voor minder werk op locatie en uiteindelijk voor een 35% korter implementatieproces en een kostenbesparing tot 590 euro per pc. Op dit dienstenniveau krijg je ten slotte ook een vast aanspreekpunt, die door het leven gaat als een ProSupport Technical Account Manager.

De ProDeploy Client Suite is per direct in zeventig landen beschikbaar voor Dell Latitude-, OptiPlex- en Precision-systemen. Nederland hoort ook bij deze eerste zeventig landen. Voor meer informatie over ProDeploy en bijvoorbeeld enkele video’s, klik je op deze link.