Bedenker programmeertaal Swift wordt hoofd autopilot software bij Tesla

Autofabrikant Tesla heeft een belangrijke software-ingenieur van Apple overgenomen. Chris Lattner, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van Apple-programmeertaal Swift, zal als een van de topmannen van de Autopilot-divisie aan de slag gaan.

Binnen die hoedanigheid moet Lattner de software die nodig is om de Autopilot naar behoren te laten functioneren ontwikkelen. Hij is de eerste topman binnen Tesla die volledig verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de Autopilot-software, zijn voorgangers hadden ook de verantwoordelijkheid over andere divisies.

Lattner neemt dan ook het werk van Jinnah Hosein over. Hij was als hoofd softwareontwikkelaar van SpaceX tegelijk ook verantwoordelijk voor de Autopilot-software van Tesla. Aan die gedeelde verantwoordelijkheid komt nu dus een einde; Hosein gaat nu weer fulltime aan de slag bij SpaceX.

Chris Lattner werkte elf jaar bij Apple en was primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van programmeertaal Swift. Daarmee maken ontwikkelaars apps voor de platformen van Apple en het is een van de snelst groeiende programmeertalen.

Het gerucht gaat dat het vertrek van Lattner voortkomt uit het feit dat Apple in oktober stopte met de ontwikkeling van een zelfrijdende auto. De verwachting was lange tijd dat Apple in 2019 of 2020 een eigen auto zou lanceren, maar vorig jaar was er het officiële bericht dat het bedrijf ermee gestopt was.

Voor Apple is het de vraag wie de functie van Lattner overneemt. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op het nieuws, maar zal ongetwijfeld niet blij zijn met het vertrek van Lattner, een vervanger ligt niet voor het oprapen.