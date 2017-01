Microsoft biedt gebruiker meer controle over privacy met Creators Update Windows 10

Apps & Software

Toen Microsoft Windows 10 lanceerde was er vrij snel veel kritiek op de gegevens die het besturingssysteem verzamelt over zijn gebruikers. Sindsdien heeft Microsoft gebruikers steeds meer controle gegeven over de informatie die verzameld wordt. De aanstaande Creators Update brengt opnieuw vergaande mogelijkheden om meer controle te bieden.

In zijn nieuwste blog rond de Creators Update maakt Microsoft bekend met vereenvoudigde controles te komen. Gebruikers moeten meer duidelijkheid krijgen over de gegevens die verzameld worden en makkelijker kunnen instellen welke data Microsoft mag bewaren.

Het bedrijf introduceert daarvoor een nieuwe optie binnen het instellingenmenu. Daarin worden er uitgebreidere opties gegeven op de gebieden van locatiedata, spraakherkenning, diagnostische gegevens, aanbevelingen en relevante advertenties. De nieuwe opties illustreren dat Microsoft in basis enkel nog de noodzakelijke gegevens om Windows 10 draaiende te houden wil verzamelen.

Dit benadrukt het ook in de blogpost. “We hebben de hoeveelheid gegevens die we op het basisniveau verzamelen flink teruggebracht. Het gaat enkel nog om gegevens die cruciaal zijn om Windows 10 draaiende te houden.” Ondanks dat het bedrijf niet precies aangeeft om welke gegevens het dan gaat, lijken dat vooral diagnostische gegevens te zijn, die nodig zijn om het besturingssysteem stabiel te houden.

Afgezien van de introductie van deze nieuwe instellingen in Windows 10 zelf, is er ook per direct een privacy dashboard gelanceerd. Gebruikers die in bezit zijn van een Microsoft Account kunnen daar de gegevens inzien die over hun gedrag verzameld worden. Het gaat om de locatiegegevens, zoekopdrachten, browsedata en Cortana-gebruik. Die informatie kan ook verwijderd worden met behulp van het nieuwe dashboard.

De in april te verschijnen Creators Update zal wellicht nog veel meer mogelijkheden krijgen op het gebied van privacy. Microsoft stelt in zijn aankondiging dat het in de toekomst nog veel meer functies en gegevenscategorieën toe wil voegen. Gisteren onthulde Microsoft in een uitgebreid bericht nog meer nieuwe functies van de Creators Update, waarover je hier onze special kunt lezen.