Citrix neemt Unidesk over

Citrix heeft tijdens de eerste dag van Citrix Summit 2017, de partnerconferentie van Citrix, bekendgemaakt dat het Unidesk heeft overgenomen. Unidesk is een bedrijf dat al geruime tijd samenwerkt met Citrix en nu dus onderdeel van het bedrijf zal worden. Unidesk staat bekend om zijn application layering-software. Hoeveel Citrix heeft betaald om Unidesk in te lijven is onduidelijk, wel is duidelijk dat Unidesk-technologie zal worden geïntegreerd in XenApp en XenDesktop.

Met de application layering-technologie van Unidesk is het mogelijk om een compleet besturingssysteem of een enkele applicatie on-demand en virtueel te leveren, waarbij de layer als schijf wordt gekoppeld aan het systeem en vervolgens naadloos werkt door de goede integratie technologie van Unidesk. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om een Word-installatie op honderden cliënts te laten draaien met één simpele application layer die door Unidesk on-demand wordt geleverd, het kan echter ook met een complete Windows-installatie.

De technologie van Unidesk wordt gebruikt door Citrix, maar ook door bijvoorbeeld Microsoft en VMWare. Daar zal in de toekomst niets aan veranderen, aldus Citrix. De overname van Unidesk door Citrix lijkt een hele slimme zet te zijn want de technologie van Unidesk is echt heel goed en kan door vrijwel geen concurrerende partijen worden evenaard. Hiermee verstevigd Citrix zijn positie in de cloudmarkt en beschikt het over uitstekende technologie om apps en pc’s on-demand beschikbaar te maken in de cloud. Ook in grote ondernemingen is Unidesk steeds populairder omdat het beheer van applicaties veel eenvoudiger maakt.

Met Unidesk 4.0 heeft het bedrijf als enige een full-stack layering technologie waarbij het mogelijk is om de gehele werkplek aan te bieden in modulaire virtuele disks, te beginnen met het Windows-besturingssysteem zelf, maar daarboven ook alle losse applicaties die in lagen worden toegepast, met tot slot een gepersonaliseerde datalaag, waar alle persoonlijke instellingen en data van de gebruiker zijn opgeslagen.Hierdoor biedt Unidesk de meest schaalbare oplossing voor clients en maakt het een overstap naar de cloud voor bedrijven een stuk eenvoudiger, al is de technologie ook gewoon on premise toe te passen.

Citrix heeft beloofd dat het Unidesk als standalone product zal blijven aanbieden voor Microsoft Virtual Desktop en VMWare Horizon oplossingen, maar het mag duidelijk zijn dat met de integratie van Unidesk in Citrix XenApp en XenDesktop het product van Citrix straks een heel stuk beter zal zijn.