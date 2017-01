T-Mobile biedt onbeperkt mobiel internetten in EU voor 35 euro ook aan zakelijke klanten

Business

De geruchten van een aantal maanden geleden lijken te kloppen, T-Mobile Nederland wordt een prijsvechter, het trapt af met een onbeperkt abonnement binnen de EU voor 35 euro per maand. Belminuten, sms-berichten, maar ook onbeperkt mobiel internet. Uit nader onderzoek blijkt dat T-Mobile dit abonnement niet alleen aan consumenten aanbiedt, maar ook aan zakelijke klanten.

T-Mobile biedt met zijn Go Unlimited EU-abonnement als eerste een volledig onbeperkt mobiel abonnement aan, waarmee niet alleen belminuten en sms-berichten, maar ook data is inbegrepen. T-Mobile biedt dit aan voor slechts 35 euro, in de kleine letters is wel een fair use policy te lezen, maar over het algemeen heb je daar weinig last van. Verder voldoet T-Mobile Nederland wel aan de Europese regels van maximaal 60 dagen roaming, daarna moet een toestel weer geactiveerd zijn in het land van herkomst, om te voorkomen dat providers in de goedkopere landen veelvuldig worden ingezet in de duurdere landen.

Hoewel T-Mobile zich met de bekendmaking vooral richt op de consument is dit abonnement ook voor zakelijke gebruikers beschikbaar en dat is een stuk interessanter, zeker als je vaak door Europa reist voor afspraken. Verder heeft T-Mobile nog een apart abonnement geïntroduceerd waarmee je onbeperkt in de EU en de VS je gang kan gaan, dit abonnement is echter een stukje duurder en daarvoor moet je wel heel vaak op en neer vliegen naar de Verenigde Staten om daar voordeel aan te hebben.

In elk geval breekt T-Mobile de markt nu open en lijkt de provider een echte prijsvechter te worden. Of de telecomprovider hiermee ook een prijzenoorlog ontketend is onduidelijk. Dat zal afhangen van hoe de andere providers hierop gaan reageren en dan voornamelijk Tele2, wat toch wel de grootste prijsvechter is op dit moment. Tele2 heeft alleen nog geen voorschot genomen op de nieuwe EU-regels, waarbij roaming in juni van dit jaar zal worden afgeschaft, het is nog even afwachten of Tele2 de huidige abonnementen voortzet inclusief roaming of dat het nog met speciale nieuwe abonnementen gaat komen. De meeste providers kiezen er liever voor om grote databundels aan te bieden, dan iets onbeperkt aan te bieden, het is nog even afwachten of T-Mobile daarin de enige blijft of niet.

T-Mobile Nederland heeft de afgelopen jaren in de etalage gestaan, Deutsche Telekom wilde er vanaf om geld vrij te maken om investeringen te doen in andere landen. Van een verkoop is het echter nooit gekomen, wel werd vrijwel het volledige bestuur van T-Mobile Nederland vorig jaar vervangen en gingen er geruchten dat de Duitse moedermaatschappij een prijsvechter wilde maken van T-Mobile Nederland, die geruchten lijken te zijn uitgekomen.