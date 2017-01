Let’s Encrypt maakt internet veiliger met 20 miljoen SSL-certificaten in eerste jaar

Beveiliging

Let’s Encrypt is een initiatief van de Internet Security Research Group (ISRG) en heeft als doel het volledige internet te versleutelen. Met dank aan een aantal grote sponsoren is Let’s Encrypt een groot succes geworden, inmiddels maken 24 miljoen websites gebruik van de dienst met in totaal 22 miljoen SSL-certificaten. In 2016 gaf de organisatie maar liefst 20 miljoen certificaten uit en verwacht wordt dat dit aantal in 2017 ruimschoots zal worden gepasseerd.

Vanuit de techindustrie is veel steun voor het initiatief en dat heeft ongetwijfeld ook bijgedragen aan het succes van het project. Met steun van onder meer Akamai, Cisco, Facebook en Mozilla, maar niet te vergeten ook Apple, Google en Microsoft die ervoor kozen om de certificaten snel te erkennen in hun browsers.

Naast de brede steun vanuit de industrie doet Let’s encrypt er ook alles aan om de installatie en het beheer van de certificaten zo eenvoudig mogelijk te maken, zodat website-beheerders zonder al teveel kennis een SSL-certificaat kunnen installeren.