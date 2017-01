OKI lanceert ColorPainter E-64S grootformaat printer

Computers

OKI heeft vandaag een nieuwe professionele grootformaat printer gelanceerd, de E-64S. De nieuwe printer is een aanvulling op de ColorPainter Premium-serie. Met deze nieuwe printer kan maar liefst 64 inch worden geprint en beschikt over dezelfde ColorPainter-technologie als de M-64s en de H3-104s.

OKI Systems heeft met deze nieuwe ColorPainter E-64S een printer op de markt gebracht voor professionele grafimediabedrijven. Zij kunnen eenvoudig en snel op een groot formaat printen tegen een aantrekkelijke prijs. “De ColorPainter E-64s is een opmerkelijke printer die grafische bedrijven voordelig toegang biedt tot lucratief, uiterst precies afdrukken op groot formaat op een breed spectrum van media – iets wat tot nu toe onbereikbaar was”, zegt Erwin Bader, Country Manager Nederland van OKI Systems. Hij vervolgt: “Als geavanceerde en extreem veelzijdige printer met talrijke functies, voldoet de E-64s ruimschoots aan alle eisen van de markt. Deze markt biedt steeds meer commerciële mogelijkheden die bedrijven snel en doeltreffend moeten aangrijpen om hun omzet te optimaliseren.”

De OKI E-64S is voorzien van diverse bewezen technologieën die ook in modellen zitten uit het duurdere segment. Denk bijvoorbeeld aan automatische afdrukafstelling met optische kleurensensoren, Smart Pass 4, Smart Nozzle Mapping 3 en Dynamic Dot Printing. Daarnaast beschikt de printer ook over functies uit de H3-serie, zoals het Safe Scanning System. Voor binnen afdrukken, waar vaak elektrostatische materialen worden gebruikt, ondersteunt een optionele ionisator een uitstekende afdrukkwaliteit. Daarnaast zorgen de gebruiksvriendelijke constructie en functionaliteit van de ColorPainter E-64s ervoor dat de printer zich opmerkelijk eenvoudig laat bedienen, van voorbereiding tot uitvoering en onderhoud.

De OKI E-64S heeft een adviesprijs van 12.990 euro exclusief BTW en is nu verkrijgbaar.