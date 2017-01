Eind februari worden nieuwe Nokia Android-smartphones gepresenteerd

Mobile

Eind februari zullen voorafgaand aan het Mobile World Congress in Barcelona een aantal nieuwe Nokia Android-smartphones worden gepresenteerd. Het Finse HMD dat exclusieve licentie heeft om smartphones op de markt te brengen onder het Nokia-label heeft dat bekendgemaakt.

Eerder deze week presenteerde HMD zijn eerste Nokia Android-smartphone, dat toestel komt echter alleen in China uit en daarop kreeg het bedrijf veel negatieve reacties. In andere landen zitten Nokia-fans ook te wachten op nieuwe smartphones en die zullen hoogstwaarschijnlijk eind februari aan hun trekken komen. HMD heeft bekendgemaakt voorafgaand aan het Mobile World Congress in Barcelona nieuwe toestellen te presenteren, in welke landen die beschikbaar gaan komen is nog onduidelijk, maar in elk geval ook buiten China.

Of we in Nederland of België dit jaar nog Nokia Android-smartphones gaan zien in de winkel is nog maar de vraag, onze markten zijn vrij klein en hier is de concurrentiestrijd al aardig gevoerd, de kans is groter dat HMD voor andere markten zal kiezen. Techzine is aanwezig op het Mobile World Congress en zal indien mogelijk, zeker even op bezoek gaan bij Nokia tijdens de beurs.