Gratis upgraden naar Windows 10 nog steeds mogelijk

We hebben er al eerder over geschreven, maar het zo af en toe onder de aandacht brengen van het feit dat je nog steeds gratis kan upgraden naar Windows 10 kan geen kwaad. Microsoft biedt namelijk nog steeds de mogelijkheid om gratis over te stappen op zijn nieuwe besturingssysteem als je in het bezit bent van een Windows 7 of Windows 8-licentie.

De standaardroute om te upgraden naar Windows 10 is inmiddels afgesloten, maar voor mensen met een beperking is er nog steeds de mogelijkheid om gratis te upgraden. Die beperking hoeft overigens niet heel groot zijn, want het gaat om gebruikers die gebruikmaken van de accessibility-opties. Dat kan zijn een vergrootglas of zelfs een toetsenbord op het scherm, kort samengevat, Microsoft controleert helemaal niet of je wel gebruikmaakt van die opties.

Dit voorjaar verschijnt de Windows 10 Creators Update en dan zal duidelijk moeten worden of de deur definitief wordt dichtgegooid naar het gratis upgraden naar Windows 10, maar tot die tijd kan je op deze pagina de gratis upgradetool downloaden. Als je die hebt gedownload en geopend, kan je eenvoudig Windows 10 downloaden en installeren.

Wil je weten wat Windows 10 in het verschiet heeft met de Creators Update, lees dan onze samenvatting over de laatste Windows 10 Insider Preview.