HTC onthult smartphone met dubbel scherm

HTC begint 2017 met een ongewoon vroege onthulling van zijn nieuwe vlaggenschip smartphone. Het bedrijf heeft vandaag officieel de U Ultra en zijn kleinere broertje, de U Play onthuld, en 5,7-inch toestel met twee schermen en een digitale assistent. Daarnaast mist de smartphone een koptelefooningang, net als de nieuwste iPhone.

Voor het eerst in jaren heeft HTC het ontwerp van zijn belangrijkste toestel flink veranderd. Er is gekozen voor een compleet behuizing van glas, waarvoor HTC een nieuwe technologie ontwikkeld heeft. Die noemt het Liquid Surface, die de eigenschappen van water moet nabootsen. Het gevolg is dat reflecties op bijvoorbeeld de achterkant enigszins vervormd zijn en een uniek gevoel geven.

Maar Liquid Surface is niet de enige verandering aan de buitenkant. HTC heeft ook een klein tweede scherm toegevoegd aan de U Ultra. Het gaat op een klein 2-inch lang Super LCD-5 scherm dat direct rechts van de camera zit. Dat schermpje heeft een resolutie van 160×1.040 pixels en dient vooral voor de weergave van notificaties, herinneringen, snelkoppelingen en afspeelopties voor muziek en video’s.

HTC U Ultra

Vooral intern lopen de twee smartphones uiteen. De U Ultra draait met een Snapdragon 821 processor, die beschikt over 4 gigabyte werkgeheugen. HTC biedt de consument verder keuze tussen 64 en 128 gigabyte aan opslaggeheugen. Ook kan er nog een microSD-kaart toegevoegd worden van maximaal 2 terabyte.

De camera schiet net als die van de HTC 10 plaatjes met 12-megapixels en de ‘UltraPixel’ die HTC in het verleden introduceerde. Het toestel beschikt verder over autofocus en optische beeldstabilisatie. De camera aan de voorkant heeft 16-megapixels ter beschikking, maar de gebruiker kan tegelijk kiezen voor en 4-megapixel UltraPixel modus.

De batterij van de HTC U Ultra is relatief klein voor een smartphone met 5,7 inch QHD-scherm, en beschikt over 3000mAh. Tot slot is de smartphone voorzien van het nieuwste besturingssysteem van Google, Android 7.0 Nougat.

HTC U Play

De kleinere U Play heeft een kleiner scherm, van 5,2-inch en beschikt slechts over één display. De smartphone heeft verder een Helio P10 processor om mee te werken. Tegelijk beschikt die wel over 4GB werkgeheugen. Het opslaggeheugen is gehalveerd: consumenten kunnen kiezen uit tussen 32GB en 64GB. De batterij is ook wat aan de kleine kant: 2.500mAh.

Wat de software betreft, wordt de U Play draaiende gehouden door Android Marshmallow. Daarmee levert de consument redelijk in, want de grotere U Ultra draait op de nieuwste versie van Android, 7.0 Nougat.

Software

HTC hoopt verder dat zijn U-telefoons vooral consumenten overhalen door de software-upgrades. De smartphone beschikt over een digitale assistent, die je voorspelt wat je wilt doen en op basis daarvan suggesties biedt. Het toestel heeft wel enige tijd nodig om te leren wat je gedrag is, maar kan dan bijvoorbeeld aangeven wanneer het zinvol is om het toestel even op te laden.

Vanaf wanneer beschikbaar?

De HTC U Ultra met 64GB aan opslaggeheugen kost in de Verenigde Staten 749 dollar. Het toestel is beschikbaar in de kleuren blauw, zwart, wit en roze. Leveringen beginnen in Taiwan al in januari, voor andere landen in maart. Wanneer het toestel naar Nederland en België komt is nog niet duidelijk.