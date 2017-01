D-Link Covr wifi-producten komen in Q2 op de markt

Networking

Als het gaat om wifi, was er tijdens de net afgelopen CES in Las Vegas overduidelijk een trend te ontdekken, namelijk mesh. Het aantal geïntroduceerde producten die claimden hiervan gebruik te maken was enorm. Of het allemaal ‘echt’ mesh is, daar valt over te twisten. Feit is dat er veel wifi-oplossingen zijn aangekondigd die bestaan uit meerdere onderdelen. Die moeten ervoor zorgen dat er een volledig dekkend draadloos netwerk wordt gerealiseerd. Over de oplossingen van Asus, Linksys en TP-Link hebben we al berichten geplaatst, D-Link ontbrak nog. D-Link Covr hoort echter ook in dit rijtje thuis.

D-Link Covr maakt niet net zoals de eerder genoemde oplossingen gebruik van meerdere access points. Hij komt in twee varianten, de Covr Wi-Fi Kit (DKT-883) en de Covr PowerLine Wi-Fi Kit (DHP-W732AV). De eerste is een combinatie van een krachtige router met een extender. De tweede is feitelijk niets anders dan twee DHP-730AV extenders. De ene sluit je aan op je bestaande router, terwijl je de andere daar plaatst waar je een draadloze verbinding op wilt zetten.



De Covr Wi-Fi Kit (DKT-883)

De DKT-883 bestaat uit een router, de DIR-883, en een Wi-Fi Extender (DAP-1655). De router is er eentje van het AC2600-type en ondersteunt MU MIMO. De DAP-1655) is een AC1300-repeater. De twee producten worden gekoppeld geleverd, dus zijn in theorie in ieder geval meteen uit de doos te gebruiken. Ze zouden ook een enkel roaming netwerk moeten opzetten, waarbij de router bepaalt op welke frequentie de verbinding met de client gelegd wordt (smart steering). Load balancing zorgt ervoor dat geen van de frequenties overbelast raakt.



Een van de twee DHP-730AV-extenders waar de Covr Powerline Wi-Fi Kit uit bestaat.

De D-Link Covr Powerline Wi-Fi Kit beschikt ook over smart steering en load balancing. Het koppelt de draadloze mogelijkheden (AC1200, 2×2 802.11ac, met MU MIMO) aan de HomePlug AV2-standaard voor powerline-communicatie. Hierdoor zijn phy-snelheden mogelijk van maximaal 1300 Mbps. Verder zijn er op de adapters drie gigabit netwerkaansluitingen aangebracht en zouden ook deze apparaten out-of-the-box meteen moeten functioneren.

Zowel de Covr Wi-Fi Kit (DKT-883) als de Covr PowerLine Extender (DHP-W730AV) zijn vanaf Q2 2017 beschikbaar. Over de adviesprijzen worden nog geen uitspraken gedaan. Echt mesh is dit natuurlijk niet, maar het ontwikkelen van een dedicated extender bij een router biedt een fabrikant de mogelijkheid om een krachtiger signaal te creëren dan het geval is bij achteraf verkochte extenders. Uiteindelijk zal ons oordeel natuurlijk afhangen van de daadwerkelijke prestaties van D-Link Covr. Daar moeten we gezien de release in Q2 dus nog wat geduld voor hebben.