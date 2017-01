MMD introduceert 40 inch curved Philips-monitor met 4K-resolutie

Hardware

MMD heeft een nieuwe professionele Philips-monitor (BDM4037UW/93) gepresenteerd, het gaat om een 40 inch curved scherm met een 4K-resolutie. De monitor is verder voorzien van 10bit kleuren en een flinke hoeveelheid features, waardoor de monitor voor een brede doelgroep inzetbaar is.

De laatste tijd zien we dat grotere monitoren flink in opkomst zijn, zo ook bij MMD dat ervoor heeft gekozen een 40 inch Philips-monitor op de markt te brengen. We hebben recent al wel de nodige 32, 34 en zelfs 38 inch-monitoren voorbij zien komen, maar 40 inch is weer een nieuw formaat. Dat is het formaat dat een aantal jaar geleden in de gemiddelde huiskamer op de kast stond als televisie. Inmiddels staan in steeds meer huiskamers 55 inch of 65 inch televisies.

De Philips-monitor beschikt over een curved VA-paneel, waardoor je echt goed voor de monitor kan zitten en in één oogopslag alles kan zien, omdat de monitor naar je toe is gebogen. Gecombineerd met een 4K-resolutie en 10bit kleuren zorgt dat ook nog eens voor een scherp beeld. Omgerekend zo’n 110 pixels per inch. Volgens MMD ligt de helderheid van de monitor op 300cd/m2 en de contrastverhouding op 4000:1. Vooral de contrastverhouding is enorm hoog voor een monitor, meestal komt die niet ver boven de 1000 uit. De responsetijd van grijs naar grijswaarde is 4ms.

Als we kijken naar de hoeveelheid features in deze monitor is er weinig reden tot klagen, zo beschikt de monitor over een feature die trillingen moet tegengaan waardoor je ogen minder snel vermoeid raken. Verder is er volledige MultiView toegepast in deze monitor dat niet twee maar zelfs vier input-kanalen apart kan weergeven. Handig voor bijvoorbeeld in een controlekamer als bewakingsmonitor. Om dat mogelijk te maken zijn dan ook de nodige poorten toegepast op deze monitor, zo is er een VGA-aansluiting, twee maal DisplatPort, eenmaal HDMI 1.4 en eenmaal HDMI 2.0. Verder is er ook nog een USB 3.0-hub aanwezig met één snellaadpoort. Om de monitor helemaal af te maken is ook nog voorzien in twee stereo-speakers.

De adviesprijs van de monitor is 699 euro.