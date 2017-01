‘PC-markt krimpt in 2016 voor vijfde jaar op rij’

Business

Gartner komt vandaag opnieuw met slecht nieuws naar buiten voor alle pc-fabrikanten, volgens het onderzoeksbureau zijn er in 2016 opnieuw minder pc’s verkocht dan het jaar ervoor. Daarmee krimpt de pc-markt nu al vijf jaar op rij. Voor sommige pc-fabrikanten zal dit geen verrassing meer zijn, maar al jaren wordt gewacht om het omslagpunt, dat wil er echter maar niet komen.

Gartner heeft alle cijfers over 2016 bij elkaar opgeteld en komt tot de conclusie dat er naar schatting 269,7 miljoen computers zijn verkocht, wat een daling is van 6,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De conclusies van Gartner liegen er niet om, een daling van 6,2 procent is allesbehalve klein en een omslagpunt lijkt nog ver weg te zijn. Uit de resultaten van het vierde kwartaal blijkt ook dat ook in dat kwartaal de verkopen zijn gedaald, in totaal met 3,7 procent minder dan een jaar geleden. De daling is in het vierde kwartaal dus wel minder groot.

In de cijfers van Gartner worden traditionele computers meegenomen, maar ook laptops en hybrides zoals de Surface Pro van Microsoft. Smartphones, tablets en Chromebooks worden op dit moment niet geteld als pc’s. Volgens Gartner heeft de krimp te maken met een veranderd koopgedrag, doordat er maar weinig innovatie is in de pc-markt kiezen mensen ervoor om langer met hun pc te doen, voordat ze deze vervangen. Ook bedrijven zien te weinig meerwaarde in het tijdig vervangen van hun systemen, waardoor er minder pc’s worden verkocht.

Voor 2017 zijn nog geen voorspellingen gedaan, maar hoewel de economie steeds beter gaat draaien, is er geen reden om aan te nemen dat er ineens veel meer computers verkocht gaan worden. Ook staat er geen grote innovatie in de pc-markt op het programma.