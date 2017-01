Aandeelhouders Harman verzetten zich tegen overname door Samsung

Business

De overname van audio- en auto-onderdelenfabrikant Harman door Samsung Electronics is alles behalve beklonken. Een groep aandeelhouders van Harman heeft de krachten gebundeld en een class-action rechtszaak aangespannen tegen de CEO van Harman, Dinesh Paliwal, en de raad van bestuur, het doel is de overname tegen te houden.

De aandeelhouders van Harman die zich bij de rechtszaak hebben gevoegd zijn van mening dat de overname volgens de huidige voorwaarden geen goede deal is. Zij beschuldigen de CEO en de raad van bestuur er ook van dat ze niet het beste voor hebben met het bedrijf Harman en niet in goed vertrouwen hebben gehandeld. De voorwaarden waaronder de overname is beklonken vinden zij dan ook onvoldoende en ongunstig voor de aandeelhouders. Het grootste struikelblok lijkt te zijn dat Harman met Samsung is overeengekomen dat er niet wordt gekeken of er meer gegadigden zijn om Harman over te nemen. De aandeelhouders vermoeden mogelijk dat er meer interesse is vanuit de markt, wat de overnameprijs had kunnen verhogen.

De grote vraag is nu of de overname wel door gaat, Samsung heeft 50 procent van de aandeelhouders in Harman nodig om het bedrijf in te lijven. Hoeveel procent van de aandelen deze groep aandeelhouders bezit is niet helemaal duidelijk. Wel heeft het Amerikaanse Hedge fund Atlantic Investment Management al bekendgemaakt tegen de overname te gaan stemmen en die bezitten 23 procent van de aandelen in Harman. Reden voor die tegenstem is dat ze het bod te laag vinden.

De kans bestaat dat als Samsung echt wil doorzetten het bod van 8 miljard dollar niet voldoende is en het bedrijf zijn bod zal moeten verhogen. Het huidige bod was al 28 procent hoger dan de beurskoers ten tijden van de bekendmaking.