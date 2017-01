Tesla gaat 20 cent per kWh voor de Supercharger vragen

Business

Lange tijd bood Tesla zijn klanten gratis levenslange toegang tot een Supercharger-station aan. Dat daar een einde aan zou komen, was al sinds november bekend. Nu weten we ook hoeveel geld het nieuwe klanten gaat kosten per kWh om hun auto op te laden.

Klanten die een Tesla Model X of Model S kopen na 15 januari zullen per kWh die ze bij een Supercharger-station laden, 20 eurocent moeten betalen. Dat bedrag hoeft niet direct betaald te worden; de eerste 400 kWh zijn elk jaar gratis. Dat staat ongeveer gelijk aan een bereik van 1.600 kilometer.

Tesla benadrukt in de aankondiging van de prijzen nogmaals dat de stations enkel bedoeld zijn om snel wat extra stroom te kunnen laden en grote afstanden te kunnen afleggen met de auto’s, dus niet om ze standaard daar op te laden. Het blijft beter voor klanten om hun auto thuis of op hun werk op te laden.

Klanten die betalen voor het gebruik van de Supercharger-stations doen dat middels een creditcard, die ze aan hun webaccount koppelen. Na elke sessie bij een Supercharger worden de gegevens inzichtelijk gemaakt in die account, waar de klant ook facturen kan downloaden.

De prijzen verschillen verder per locatie en zijn afhankelijk van twee zaken: de lokale wetgeving en de energiekosten. In sommige landen, waaronder Duitsland, betalen klanten per minuut die ze hun auto opladen bij een Supercharger-station. Voor Nederland geldt dat niet, hier wordt per kWh 20 eurocent betaald.

Die prijs, overigens inclusief belasting, kan hoger worden. Het is volgens Telsa afhankelijk van de lokale energieprijs, al blijft het uitgangspunt dat klanten minder moeten betalen dan benzine. De prijs ligt voor Tesla dan ook onder kostprijs en het bedrijf stelt in zijn aankondiging dat het geld toelegt op elke kWh die een klant laadt.

De klant moet gaan betalen omdat Tesla de uitrol van zijn Supercharger-netwerk wil versnellen. De stations zijn ontworpen om mensen lange afstanden te kunnen laten rijden en nog niet genoeg verspreid. Om dat sneller te realiseren, gaat het bedrijf dan ook geld vragen.

Een Supercharger-station kan binnen dertig minuten 100 tot 120 kWh aan stroom laden. Daarmee kan een klant gemiddeld zo’n drie uur rijden met een snelheid van honderd kilometer per uur. Het zou dan gemiddeld zo’n 19 euro kosten om een accu van 100kWh te voorzien.

Driehonderd kilometer rijden met een benzineauto zou ter vergelijking bij een gebruik van 8 liter op 100 kilometer en een prijs van 1,58 euro per liter benzine zo’n 37,92 euro kosten. Tesla houdt zich daarmee dus aan zijn belofte.