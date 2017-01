Microsoft rolt tweede Windows 10 Insider Preview uit binnen een week

Apps & Software

Microsoft heeft een tweede insider preview uitgerold van Windows 10, begin deze week verscheen de eerste build met nummer 15002 en nu verschijnt een tweede build met nummer 15007. Dat is zeer snel achter elkaar en ook deze nieuwe versie brengt weer nieuwe featuers met zich mee, maar het belangrijkste verschil is dat deze build ook wordt uitgerold naar Windows Mobile-smartphones.

Microsoft geeft met zijn Windows Insider-programma een uniek voorproefje van wat ons te wachten staat in nieuwe Windows 10-versies. Het Insider-programma is eigenlijk bedoeld voor systeembeheerders van grote bedrijven en ontwikkelaars, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op wat komen gaat, maar voor ons als journalisten is de Insider Preview ook erg handig.

Microsoft heeft deze week kort achter elkaar twee nieuwe Insider Preview-versies uitgebracht, we schreven eerder deze week ook al een uitgebreid artikel over deze eerste nieuwe Windows 10-versie. De veranderingen in de tweede preview versie van deze week zijn niet zo groot als bij de eerste versie, maar toch zijn er wat nieuwe features, zo laat Windows Hello gezichtsherkenning nu met een indicator beter zien hoe het authenticatieproces verloopt. Verder heeft zijn er kleine verbeteringen in Cortana en het Action Center om recente gezochte opdrachten en geopende websites terug te halen. Verder kan de Edge-browser nu ook instellingen importen van andere browsers.

Het belangrijkste verschil in deze build is echter dat die niet alleen voor pc’s beschikbaar is maar ook voor smartphones. Voor Windows 10 Mobile was al enige tijd geen nieuwe Insider Preview verschenen. Veel nieuwe features doen met deze versie dan ook hun intrede. Zo kunnen gebruikers nu inloggen in Cortana met hun werk-account, ook kunnen apps op een smartphone worden gereset naar hun originele staat. Ook kunnen instellingen in Windows 10 Mobile worden gesynchroniseerd met Azure Active Directory, zodat je als je van smartphone wisselt je instellingen gewoon behouden blijven. Het gaat dan niet alleen om toestelinstellingen maar ook om wachtwoorden, Wifi-profielen, favorieten in de browser en andere app-data.

De Windows 10 Creators Update staat op de planning voor april, dan moeten al deze features in de stabiele versie van Windows 10 beschikbaar komen. De verwachting is dat de langverwachte feature, waarbij Windows 10 op pc’s met Qualcomm-processoren kan draaien pas aan het einde van het jaar beschikbaar komt.