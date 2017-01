Nintendo onthult gaming console Switch

Consumer

Nintendo heeft eindelijk details van de Switch onthuld, zijn nieuwe gaming console. Het toestel wordt op 3 maart wereldwijd uitgebracht en gaat in Nederland 309 euro kosten. De console is ook per direct vanaf vandaag te bestellen.

Vorig jaar al toonde Nintendo in een video wat beelden van de Switch, maar afgezien daarvan waren er vrij weinig details bekend. De live onthulling die gisteravond plaatsvond brengt daar verandering in. De console zal zowel als een standaard console gekoppeld kunnen worden aan de televisie, maar is ook als een soort tablet te gebruiken.

In de doos

In de doos tref je het systeem zelf, een linker en rechter Joy-Con controller aan, een houder voor de controllers (waarin ze geklikt kunnen worden, en één geheel vormen), twee polsbandjes voor de losse controllers en een Nintendo Switch houder. Verder levert Nintendo uiteraard ook een HDMI-kabel en voeding mee. Consumenten kunnen kiezen uit twee uitvoeringen: een variant waarbij de controllers geheel grijs zijn, en eentje waarin de controllers in neonrood en neonblauw geleverd worden.

De Switch

Met de Switch hoopt Nintendo in te kunnen spelen op de veranderende vraag van de consument. Thuis achter de televisie is al lang niet meer de enige manier van gamen; mensen spelen nu ook op hun smartphones en tablets spelletjes. En precies daarom heeft Nintendo ervoor gekozen om van de Switch meerdere gamesystemen in één te maken.

Het afneembare Switch-scherm is dan ook een traditionele tablet, met touchscreen die meerdere games mogelijk maken. De batterijduur van het apparaat is zes uur, afhankelijk van de game die gespeeld wordt. Volgens Nintendo zelf vraagt bijvoorbeeld de nieuwe Zelda-game zoveel van de batterij, dat de gemiddelde duur dan drie uur bedraagt. Dat hint er ook meteen naar dat die zes uur die het zelf noemt wat aan de optimistische kant is.

De Joy-Con controllers

De controllers zijn een geval apart. De controllers kunnen losgemaakt worden en individueel gebruikt worden, maar ook aan elkaar gekoppeld worden als één geheel. Tegelijk kan de gebruiker ervoor kiezen ze vast te klikken aan de zijkanten van de tablet-modus. De controllers zijn voorzien van een versnellingsmeter en een gyroscoop. Daarmee kunnen games dus net als de succesvolle Nintendo Wii de bewegingen van de gebruiker registreren.

Verder heeft elke controller een eigen kenmerk. De linker beschikt over een speciale knop waarmee screenhots van spelletjes gemaakt kunnen worden, die vervolgens gedeeld kunnen worden op sociale media. De rechter controller bevat een infraroodcamera, die objecten en bewegingen moet kunnen herkennen. Volgens Nintendo is die camera geavanceerd en ziet die zelfs het verschil tussen steen, papier en schaar in handbewegingen. Beide controllers zijn verder voorzien van een trilmotor voor feedback.

Technische specificaties

Nintendo heeft ook al wat details over de hardware zelf bekendgemaakt. Het belangrijkste is natuurlijk het scherm van de Switch, dat een diameter van 6,2-inch heeft. Het scherm heeft verder een resolutie van 1280 bij 720 pixels. Als de Switch in combinatie met een televisie gebruikt wordt, is de resolutie hoger: 1920 bij 1080 pixels.

De Switch draait verder op een Nvidia Tegra-processor, waar helaas geen andere details van bekend zijn. Er is ook niets bekendgemaakt over het werkgeheugen waar het apparaat over beschikt. Wel liet Nintendo al weten dat er standaard 32GB aan opslaggeheugen in zit en dat de gebruiker dit kan uitbreiden met micro-SD-kaarten.

Multiplayer

Nintendo maakt het ook mogelijk om online spellen te spelen. Als een gebruiker verbonden is met een WiFi-netwerk, kunnen er lokaal maximaal acht Switch-systemen aan elkaar gekoppeld worden. Dat werkt met, maar ook zonder televisie. De schermen kunnen dus op meerdere manieren aan elkaar gekoppeld worden.

Bij de lancering in maart is dit de enige multiplayer waar de Switch over beschikt, maar in de zomer komt er een andere mogelijkheid. Dan lanceert Nintendo een online dienst, waarmee spelers van alle landen het tegen elkaar op kunnen nemen. Die variant is in eerste instantie gratis, maar in de loop van de herfst zal Nintendo er geld voor gaan vragen. Hoeveel is nog niet bekend, dat maakt het bedrijf op een later moment bekend.

Eerste spellen

Met de aankondiging van de Switch zijn ook meteen de eerste spellen onthuld. In totaal zijn er op dit moment al meer dan tachtig in ontwikkeling, maar bij lancering zijn die nog niet allemaal beschikbaar. Enkele van de games die wel al verkocht worden zijn als volgt: