Lenovo P2-smartphone gaat drie dagen mee op volle accu

Lenovo heeft de aandacht opgeëist voor een smartphone die sinds een paar maken te verkrijgen is in Nederland. Dit model is namelijk erg interessant voor zakelijke gebruikers door de lange accuduur, volgens het Chinese bedrijf moet de Lenovo P2 niet één, niet twee maar drie dagen meegaan op een volle acculading. Daarmee kiest Lenovo met dit toestel voor een oplossing waar vooral veel zakelijke gebruikers op zitten te wachten.

De afgelopen jaren hebben verschillende smartphonefabrikanten vooral ingezet op het snel opladen van een smartphone, maar feit is dat veel zakelijke gebruikers onderweg zijn en gewoon een accu willen die lang meegaat en niet steeds op zoek willen zijn naar een stopcontact of USB-poort om hun smartphone bij te laden.

Lenovo doet met zijn Lenovo P2 een poging om dat probleem op te lossen, het toestel moet drie dagen mee gaan op een volle acculading. Het toestel beschikt dan ook over een gigantische accu van 5100 mAh, zo’n accu zien we meestal in een tablet, maar niet in een smartphone. Hoewel je zou verwachten dat dit toestel een stuk dikker is, valt dat alles mee, het toestel is 8,5mm dik. Ter vergelijking een iPhone 7 is 7,1mm dik en een Samsung Galaxy S7 is 7,9mm dik.

Als we kijken naar de overige specificaties van het toestel dan komen we snel tot de conclusie dat het een prima midrange-smartphone is. Het toestel beschikt over een 5,5 inch AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie, aan de binnenkant is een Qualcomm Snapdragon 625-chip met 4GB aan werkgeheugen en 32GB aan opslagcapaciteit te vinden. Op de achterzijde is een 13 megapixel camera geplaatst en aan de voorzijde voldoet een camera van 5 megapixels. Lenovo heeft zelfs gedacht aan biometrische beveiliging met een vingerafdrukscanner aan de voorzijde. Het toestel kost momenteel 299 euro.