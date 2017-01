Tele2 gaat klanten zonder 4G-smartphone weren

Business

Tele2 heeft besloten om afscheid te nemen van alle klanten die beschikken over een verouderde smartphone die nog geen ondersteuning biedt voor 4G. Tele2-klanten die na 1 februari een abonnement afsluiten of verlengen zullen moeten beschikken over een 4G-smartphone anders kunnen zij geen gebruikmaken van het Tele2-netwerk.

Tele2 is al enige jaren actief als telecomprovider, maar sinds ruim een jaar beschikt de provider ook over een eigen 4G-netwerk. Voor de overige verouderde netwerken, 2G en 3G, koopt het bedrijf capaciteit in bij T-Mobile, dat is echter een stuk kostbaarder dan het eigen netwerk en daarom wil Tele2 daar zo snel mogelijk vanaf.

Volgens de provider is nu het moment gekomen om ondersteuning voor de oude netwerken te gaan afbouwen, vanaf 1 februari worden er geen klanten meer aangesloten die beschikken over een verouderde smartphone zonder 4G-ondersteuning. Dat betekent dat Tele2 binnen twee jaar kan stoppen met het inkopen van netwerkcapaciteit bij T-Mobile.

Tele2 zegt in een reactie zich te richten op klanten die gebruik willen maken van een 4G-netwerk met snel internet en grote databundels, klanten die puur willen bellen en sms’en passen niet (meer) bij de telecomprovider en voor hen is Tele2 wellicht niet de beste provider. Alle andere telecomproviders blijven voorlopig de verouderde netwerken nog wel voeren.