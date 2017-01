ON2IT introduceert preventieve endpoint security oplossing TRAPS

Security

Beveiligingsbedrijf ON2IT heeft een nieuwe soort endpoint security-oplossing geïntroduceerd met de naam TRAPS. Waar traditionele endpoint security reactief werkt, is TRAPS juist preventief. Het is een 24×7 managed service die hackers een stap voor moet blijven door technieken te detecteren en blokkeren die hackers vaak misbruiken.

IT-beveiliging wordt elk jaar een stukje belangrijker en met de komst van duizenden nieuwe Internet of Things-oplossingen wordt pijnlijk duidelijk dat we er voorlopig nog niet zijn. Beveiliging staat bij veel bedrijven bovenaan het lijstje van problemen, want traditionele beveiligingsoplossingen zijn zeker niet slecht, maar het biedt geen volledige bescherming. On2IT denkt een oplossing gevonden te hebben met zijn nieuwe TRAPS-dienst, daarmee worden technieken die hackers graag misbruiken gedetecteerd en geblokkeerd met als doel ze een stap voor te blijven.

“In de praktijk zien wij dat traditionele antivirussoftware tekortschiet. Het is niet de oplossing voor endpoint security”, zegt Marcel van Eemeren, CEO van ON2IT. Hij vervolgt: “Traditionele antivirussoftware reageert op het resultaat van de malware en werkt nog altijd vanuit detectie en signatures, en kan daarna pas updates draaien. De huidige stortvloed van malware en ransomware zorgt ervoor dat antivirussoftware continu achter de feiten aan loopt. En dat in een wereld waar inmiddels elke 23 seconden een cyberaanval plaatsvindt. De kans dat een bedrijf daarmee in aanraking komt, neemt significant toe.