BT biedt nu Trend Micro Deep Security aan op Cloud Compute-platform

Security

BT en Trend Micro hebben bekendgemaakt te gaan samenwerken om het BT Cloud Compute-platform te beveiligen, per direct komt Trend Micro’s Deep Security-datacenteroplossing beschikbaar in alle 22 wereldwijde cloud delivery zones van BT in 19 landen.

Klanten van BT kunnen er nu voor kiezen om gebruik te maken van Trend Micro’s Deep Security-bescherming voor een cloud-, fysieke- en viruele servers op één geïntegreerd platform. BT biedt de oplossing van Trend Micro aan op een pay-as-you-go basis. Klanten hebben de vrijheid om de dienst wel voor de ene maar niet voor de andere server te activeren.

Met Deep Security kunnen klanten gebruik maken van veel verschillende beveiligingsoplossingen, bijvoorbeeld een anti-malware oplossing, maar ook een host-based firewall, inbraakdetectie- en preventie, integriteitsmonitoring, loginspectie en SSL-certificaten.



Het afnemen van Deep Security is zeer eenvoudig en kan direct worden besteld vanout het Compute Management System. Naast het activeren van de dienst per server kunnen ook de verschillende oplossingen worden in- of uitgeschakeld.

“Onze klanten vertrouwen op de cloud om hen te helpen hun digitale transformatie te versnellen. Als een toonaangevende cloud services integrator willen we die transformatie zo soepel en eenvoudig mogelijk maken. Door Trend Micro’s oplossing zo nauw mogelijk te integreren in ons Compute-portfolio geven we onze klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van toonaangevende beveiliging. Dit vereenvoudigt cloudbeveiliging en past binnen onze Cloud of Clouds-portfoliostrategie.”, aldus Neil Lock, vicepresident van BT Compute.