Microsoft neemt Maluuba over voor ontwikkeling kunstmatige intelligentie

Business

Microsoft heeft het Canadese bedrijf Maluuba overgenomen. Dat werkt vanuit Montreal aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en beschikt over een indrukwekkend onderzoekslaboratorium, waar het technologieën ontwikkelt om natuurlijke taal te leren begrijpen. Daarmee wil Microsoft een systeem ontwikkelen dat net als een mens kan lezen en schrijven.

Microsoft is in zijn aankondiging vrij expliciet over de reden achter de aankoop. “De afgelopen tijd hebben we belangrijke nieuwe mijlpalen bereikt rond spraak- en beeldherkenning, waarbij we gebruik hebben gemaakt van deep learning technieken. Met deze overname gaan we, zoals Wayne Gretzky zou zeggen, snel richting de volgende mijlpaal – machines die lezen en schrijven.”

De voornaamste aantrekkingskracht van Maluuba is een sterk team dat werkt aan zogenaamde ‘algemene’ kunstmatige intelligentie. Die moet net als mensen kunnen denken, redeneren en communiceren. De ambitie die hieruit spreekt past binnen de toekomstplannen van Microsoft, dat bijvoorbeeld zijn stemassistent Cortana verregaande mogelijkheden wil geven.

Zo schetst Microsoft een toekomstbeeld waarin “je kan communiceren met een KI-assistent, die de mogelijkheden van Maluuba’s systeem omvat, en direct kan antwoorden op je vragen. Die assistent kan namelijk je vragen beantwoorden dankzij een breder begrip van de inhoud van alle documenten en e-mails van je bedrijf en hoeft documenten niet op te zoeken op basis van sleutelwoorden, zoals tegenwoordig gebeurt.”

Om dat te realiseren brengt Maluuba de mogelijkheden van het menselijk brein in kaart. Microsoft gaat alle teams van het bedrijf integreren binnen zijn eigen KI-divisie. Meer aankondigingen over de overname moeten de komende maanden vrijgegeven worden. Hoeveel geld er met de overname gepaard gaat, is niet bekend.