Microsoft: Windows 7 kan niet meer mee op gebied van veiligheid

Apps & Software

Windows 10 staat nu op een kwart van alle computers wereldwijd geïnstalleerd. Het populairste besturingssysteem is nog altijd Windows 7, dat op veertig procent van alle apparaten staat. Ondanks dat Microsoft veiligheidsupdates blijft uitbrengen tot in 2020, waarschuwt het nu: Windows 7 kan niet meer mee op het gebied van veiligheid.

In een blog op de Duitse variant van zijn website, stelt Microsoft nu dat Windows 7 niet voorzien is van de juiste eigenschappen om de hedendaagse veiligheidsuitdagingen aan te kunnen. “Windows 7 werkt op basis van een gedateerde architectuur. Bedrijven en gebruikers die de komende drie jaar Windows 7 niet upgraden, zullen hun systeem blootstellen aan grote gevaren.”

Het bedrijf stelt verder dat het voor bedrijven het beste is om over te stappen op Windows 10. De toekomstige kwetsbaarheid van Windows 7 voor malwareaanvallen en het feit dat steeds minder fabrikanten het systeem ondersteunen, maakt dat het niet meer zinvol is om Windows 7 te gebruiken. Daar komt volgens Microsoft bij dat het systeem de nieuwste processoren van fabrikanten als AMD, Intel en Qualcomm niet meer gaat ondersteunen.

Met het bericht hoopt Microsoft zoveel mogelijk mensen over te halen om hun systeem te upgraden naar Windows 10. Het aantal nieuwe installaties is sinds het niet meer gratis is om het systeem te downloaden afgenomen. Vermoedelijk wil Microsoft zoveel mogelijk mensen stimuleren zo snel mogelijk te upgraden.

Tegelijk is er voorlopig weinig reden tot zorgen. Windows 7 zal volgens Microsoft zelf tot 14 januari 2020 ondersteund worden. Pas vanaf dat moment worden apparaten met Windows 7 niet meer van updates voorzien.

Overigens is het upgraden naar Windows 10 nog altijd gratis te doen, alleen niet meer via de standaardroute. Er kan, zoals we recent in een blog omschreven, een gratis upgradetool gedownload worden op de website van Microsoft. Nadat je die geopend hebt is het installeren van Windows 10 een kwestie van het volgen van de standaard stappen.