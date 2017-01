Facebook rolt proef nepnieuwsfilter uit in Duitsland

Consumer

Duitsland wordt het eerste land buiten de Verenigde Staten waar Facebook actief maatregelen neemt om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Het sociale netwerk lanceert daar een proef om het neppe van het echte nieuws te filteren.

Dat doet Facebook naar aanleiding van protesten van de Duitse regering over de verspreiding van nepnieuws op de site. Recent was er bijvoorbeeld nog het bericht dat de oudste kerk van het land in brand was gestoken door een menigte van wel duizend mensen. Dat nieuws bleek niet te kloppen, maar werd wel breed opgepikt. Nu er verkiezingen aanstaande zijn in Duitsland wil de regering voorkomen dat nepnieuws hier invloed op heeft. Om die reden heeft het land een wet in de maak, waarmee het Facebook boetes tot 500.000 euro kan geven voor het verspreiden van nepnieuws. Vermoedelijk in reactie daarop, heeft Facebook er volgens de Financial Times voor gekozen om de proef in Duitsland te lanceren.

Als een gebruiker op Facebook in Duitsland nu een nieuwsbericht ziet staan, en denkt dat het nep is, kan deze het als zodanig markeren. Facebook stuurt het artikel vervolgens door naar het bedrijf Correctiv dat het op feiten controleert. Als die instantie vervolgens tot de conclusie komt dat een bericht nep is, verschijnt er op Facebook een markering bij het bericht en een korte uitleg.

Berichten die door Correctiv als ‘nep’ zijn beoordeeld, krijgen daarnaast geen prioriteit meer in de tijdlijn van gebruikers. Als iemand het bericht toch ziet en wil delen, verschijnt er verder nog een waarschuwing.

Nepnieuws op Facebook is de laatste weken een groot onderwerp geweest in de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens sommigen is de overwinning van Donald Trump deels te danken aan nepnieuws. Nu Duitsland als eerste aan de beurt is, is het natuurlijk de vraag of Facebook op korte termijn met eenzelfde systeem in Nederland komt. Waar de Duitsers in september naar de stembus gaan, kiezen wij op 14 maart al een nieuwe Tweede Kamer. Toch lijkt er – ondanks zorgen vanuit de Tweede Kamer over cyberaanvallen – geen druk uitgeoefend te zijn op Facebook om hier maatregelen te implementeren.