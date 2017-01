123456 meest gebruikte wachtwoord in 2016

Security

2016 was wederom een jaar vol hacks en datalekken. Onderzoekers van wachtwoordmanager Keeper analyseerden databases met in totaal tien miljoen gehackte accounts. Op basis daarvan concludeert het dat de gemiddelde wereldburger nog altijd roekeloos omgaat met de beveiliging van zijn online accounts. De gekozen wachtwoorden zijn ook dit jaar niet veel beter.

Bijna zeventien procent van alle wachtwoorden die Keeper kon inzien, is nog altijd ‘123456’. Dat komt volgens de wachtwoordmanager niet alleen omdat gebruikers simpelweg te lui zijn om een beter wachtwoord te verzinnen. Het is volgens hen ook de verantwoordelijkheid van de beheerders van websites om strengere eisen aan wachtwoorden te stellen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor systeembeheerders bij bedrijven, als het wachtwoordbeleid te soepel is, zijn dit soort wachtwoorden het gevolg, een goed beleid is dus het halve werk.

Zo zouden beheerders gebruikers moeten dwingen om niet alleen cijfers in hun wachtwoorden te gebruiken, maar ook hoofdletters en kleine letters, evenals speciale tekens. Dat dit niet genoeg gebeurt blijkt wel uit de toplijst met de meest gebruikte wachtwoorden van 2016. Naast ‘123456’ scoren in de top tien nog eens acht andere makkelijk te raden cijfercombinaties goed. Die lopen uiteen van ‘1234567’ tot ‘987654321’. Maar ook wachtwoorden die uit letters bestaan zijn makkelijk te raden, waaronder ‘qwerty’, ‘password’ en ‘google’.

Keeper geeft ook een drietal goede tips om wachtwoorden veiliger te maken. Zo raadt het mensen aan om meer variatie in de tekens die ze gebruiken te stoppen. Gewone woorden die je in het woordenboek zou kunnen vinden gebruiken wordt ook afgeraden. Daarnaast raadt het mensen aan een wachtwoordmanager te gebruiken, zodat het niet meer ingewikkeld is om veel wachtwoorden te onthouden.

Hieronder de complete top tien.