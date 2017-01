‘Apple gaat werkgeheugen MacBooks verdubbelen’

Hardware

Het lijkt erop dat Apple zijn MacBooks dit jaar van flink wat extra werkgeheugen gaat voorzien. Het gerucht gaat dat het bedrijf in de nog te introduceren laptops dit jaar, maar liefst 32GB aan werkgeheugen plaatst. Daarnaast is er het verhaal dat Apple de prijs van de MacBook Pro flink zal verlagen.

De doorgaans welingelichte KGI-analist Ming-Chi Kuo stelt op basis van bronnen binnen Apple dat het werkgeheugen uitgebreid wordt. Dat nadat ‘professionele’ gebruikers van de Apple-laptops kritiek hadden op de beperkte 16GB die meegeleverd wordt in de dure MacBook Pro met Touch Bar.

Dat werkgeheugen bleek bovendien niet uit te breiden en dat leidde tot kritiek. Apple-marketingbaas Phil Schiller was er destijds helder over: Apple kon niet anders. “Om 32 gigabyte aan werkgeheugen te ondersteunen, moeten we een DDR-geheugen gebruiken dat meer stroom gebruikt en andere logic board-ontwerpen gebruiken die minder ruimte overlaten voor de accu. Beide factoren dragen bij aan een verminderde accuduur.”

Kortom: volgens Schiller was het een keuze tussen twee kwaden en koos het bedrijf toen voor een langere accuduur. Apple zou volgens analist Ming-Chi Kuo geluisterd hebben en het werkgeheugen in de volgende iteratie van de MacBook verdubbelen. Dat extra werkgeheugen biedt ook mogelijkheden voor een nieuwere processor en volgens Kuo zou de keuze gevallen zijn op de Intel Kaby Lake.

Interne verbetering daargelaten, gaat Kuo ook uit van nog een andere verandering. De prijs van de MacBook Pro zonder Touch Bar zou omlaag gaan. Met welk bedrag specificeert Kuo niet, maar de verkopen vallen volgens hem tegen en daarom zou Apple ze goedkoper gaan maken. Dat geldt alleen voor de MacBook Pro-variant zonder Touch Bar, want het model mét wordt ondanks het prijskaartje van bijna 2.100 euro, goed verkocht. Zo goed zelfs dat de productiecapaciteit volgens Kuo met 50 procent verhoogd gaat worden.

Dit jaar komt Apple naar het schijnt met meerdere nieuwe MacBooks. De 13-inch en 15-inch MacBook Pro’s zouden van een update voorzien worden, evenals de 15-inch high-end variant. Daarnaast denkt Kuo dat Apple met een vernieuwing komt van zijn 12-inch MacBook. Die zou later dit jaar 16GB werkgeheugen gaan krijgen.

