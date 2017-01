Salesforce Commerce Cloud voorspelt de commerce-trends in 2017

Business

In januari is het gebruikelijk om in de glazen bol te kijken en te voorspellen wat er zoal gaat gebeuren in het jaar dat voor ons ligt. Daarop is 2017 geen uitzondering uiteraard. Zo hebben we recent al een top 5 voorbij zien komen van de trends die Microsign ziet op het gebied van bedrijfssoftware. Vandaag is het de beurt aan Salesforce Commerce Cloud, de marktleider op het gebied van zakelijke cloud commerce-oplossingen, om de tien belangrijkste trends voor 2017 op een rijtje te zetten.

1.Meer flexibele winkels

Het is inmiddels wel bekend dat het met de traditionele fysiek winkels in het algemeen niet zo best gaat. Bij flexibele winkels zien we echter de omgekeerde trend. De bekendste variant van een dergelijke winkel is de pop-up-store, die je als winkelier maar tijdelijk huurt.

2.Chatbots en AI gaan samenwerken op mobiele commerce platforms

De app zoals we die al geruime tijd kennen, gaat de komende tijd ingrijpend veranderen. Dat dit gaat gebeuren, staat zo goed als vast, gezien de forse investeringen van bedrijven zoals Google, Facebook, IBM en Apple op het gebied van chatbots en AI. De combinatie van chatbots en AI zorgt ervoor dat een klant altijd een beroep kan doen op de intelligentie ervan.

3.Gebruik mobiele portemonnee neemt toe

Veel met name jongere mensen willen eigenlijk geen of zo weinig mogelijk contant geld op zak hebben. Betalingen via pinpas, creditcard of mobiele telefoon hebben hun voorkeur. Deze trend zal in 2017 doorzetten en het aantal pinautomaten afnemen.

4.Epicentrum van de groei op het gebied van VR wordt China/APAC

Virtual Reality (VR) is in bepaalde segmenten van de markt al geruime tijd in opkomst. De bakermat van deze technologie is Noord-Amerika, maar China neemt in 2017 de voortrekkersrol op dit vlak over. Met name als het gaat om VR-commerce wordt stevig geïnvesteerd, onder andere door het bekende Alibaba. Het voorlopige doel van deze investeringen is VR-winkels mogelijk maken, waarbij je dus een virtuele winkelervaring krijgt.

5.Versnelling van de thuisbezorging

Iets bestellen wat dan vervolgens bij je thuis wordt afgeleverd is inmiddels gemeengoed geworden. Een nadeel van online bestellen is echter nog vaak dat je relatief lang moet wachten tot het geleverd wordt. De verwachting voor 2017 is dat er een grote investeringsverschuiving plaats gaat vinden om dit mogelijk te maken.

6.Stem wordt user interface voor winkelen

We zien het steeds vaker, eindgebruikers die tegen apparaten praten. Bekende voorbeelden van dergelijke technologieën zijn Alexa van Amazon, Allo van Google en Siri van Apple. Naast zoeken naar producten of diensten kun je in 2017 ook steeds vaker daadwerkelijk een bestelling doen met behulp van spraak.

7.Online bestellen en in de winkel ophalen

Een van de manieren waarop fysieke winkels proberen in te spelen op de veranderende markt, is het mogelijk maken dat men online een bestelling doet en die vervolgens in een fysieke winkel op komt halen. Hiervoor zijn dan wel investeringen nodig, bijvoorbeeld als het gaat hoe een bestelling afgehaald kan worden. In Amerika heeft Walmart hier bijvoorbeeld al ‘vending machines’ voor geplaatst.

8.Grote merken richten zich meer op nichemarkten in Europa

Als je als merk door wilde breken in Europa, dan was het lange tijd zo dat het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk dan de landen waren waar je heen ging. Dat is aan het veranderen en zet ook door in 2017. Lokale spelers worden op die markten steeds dominanter. De grote merken gaan zich meer richten op nichemarkten zoals Portugal en België. Ook Rusland wordt belangrijker, met name vanwege de toename aan online winkelen.

9.Klantgerichtheid wordt ook tijdens werving en selectie het belangrijkst

De tijden dat vaardigheden het belangrijkst waren in commerce-omgevingen, behoren in 2017 tot de verleden tijd. Het draait allemaal om de juiste instelling en houding die hoort bij klantgerichtheid.

10.Best-of-breed-oplossingen worden vervangen door geïntegreerde platformen

‘Best-of-breed’-oplossingen, die met name erg goed zijn in een deel van het proces waar je als klant doorheen gaat bij de aanschaf van een product of dienst, voldoen niet meer in 2017. Deze wordt vervangen door platformen die klanten begeleiden van productverkenning tot aankoop en ontvangst.

Wat er uiteindelijk terechtkomt van deze voorspelling, is uiteraard de grote vraag. De glazen bol kan er ook wel eens naast zitten. Salesforce Commerce Cloud zuigt deze voorspellingen natuurlijk niet uit de duim. Volgens een woordvoerder van het bedrijf zijn ze gedaan door experts in hun vakgebieden en gebaseerd op gesprekken met technologiepartners, opinieleiders en grote retailers.

