CEO Oracle: 80 procent van software-as-a-service markt gaat naar twee spelers

De CEO van Oracle, Mark Hurd, heeft op het Oracle Cloudworld-evenement in New York een toespraak gehouden, waarin hij onder meer zijn toekomstvisie schetst voor de cloudmarkt. Hij stelt onder meer dat alle bedrijven zo snel mogelijk naar de cloud moeten migreren omdat dit simpelweg goedkoper is, nu gaat er veel geld zitten in onderhoud en het voldoen aan standaarden. Hurd stelt verder dat er een flinke concurrentieslag komt in de cloudmarkt en er volgens hem maar twee spelers overblijven.

Hurd is niet vies van een uitspraakje hier of daar, en dat heeft hij tijdens zijn keynote op Oracle CloudWorld dan ook gedaan. Allereerst wijst hij op de Chinese markt, waar wereldwijd momenteel de meeste groei plaatsvindt en dat dat de markt is waar je als IT-partij nu aanwezig moet zijn.

Zeker als je kijkt naar de cloudmarkt dan komen veel investeringen momenteel uit China. Vandaar dat bedrijven als Amazon, Google, Microsoft en Oracle allemaal kijken naar mogelijkheden om hun datacentercapaciteit in Azië uit te breiden. Het opzetten van datacenters in China heeft bij veel bedrijven nog niet de voorkeur.

Hurd laat weten dat je als bedrijf nu in China moet zijn, anders loop je de kans de boot te missen en uiteindelijk ten onder te gaan. Hurd liet weten dat hij verwacht dat in 2025 zo’n 80 procent van alle productie-apps in de cloud zullen draaien, 100 procent van het ontwikkel en testwerk zal in de cloud gaan gebeuren, 80 procent van de IT-budgetten zullen naar de cloud gaan in plaats van traditionele systemen, CIO’s zullen 80 procent van hun IT-budget investeren in innovatie in plaats van onderhoud en 80 procent van de bedrijfsdatacenters zullen verdwijnen. Tot slot voorspelt hij dat 80 procent van de SaaS-markt in de handen zal zijn van twee spelers, waarvan Oracle er één zal zijn.

Hij heeft duidelijk iets met het getal 80, maar dat hij deels gelijk heeft zullen veel andere marktspelers niet ontkennen. Een groot deel van de bedrijfsdata zal naar de cloud verplaatsen inclusief vrijwel alle applicaties die momenteel binnen bedrijven worden gebruikt. Of de getallen van Hurd kloppen is moeilijk te voorspellen en als er twee spelers overblijven, of Oracle er daar één van is zullen de meningen ook over verdeeld zijn.

Microsoft heeft met Azure, Dynamics en Office 365 ook een stevige positie in de cloudmarkt. Amazon was er met zijn Web Services goed bij en weet de afgelopen jaren goed in te schatten waar de markt naartoe beweegt en speelt daar goed op in. Verder zullen bedrijven als Google, IBM, SAP en Salesforce ook nog de nodige investeringen gaan doen in de cloud.

Hurd probeerde overigens niet de Oracle Cloud aan de aanwezige te verkopen, hij liet simpelweg weten dat het bedrijf momenteel flink investeert in zijn cloud en dat het oplossingen heeft voor bedrijven die naar de cloud moeten migreren maar niet zo goed weten hoe. Oracle wil die bedrijven helpen en hun business binnenhalen.

Hurd benadrukte ook dat de cloud veel geld lijkt te kosten, maar dat als je als bedrijf eenmaal gemigreerd bent er juist IT-budget vrij zal komen en dat dat weer mogelijkheden biedt om extra te investeren. Hurd voorspelt in elk geval een echte concurrentiestrijd in de cloudmarkt om de klant en dat zal ongetwijfeld betekenen dat de cloud de komende jaren nog veel beter zal worden, maar waarschijnlijk ook goedkoper.