Satya Nadella: kunstmatige intelligentie moeten mensen niet vervangen

De CEO van Microsoft, Satya Nadella, heeft laten weten dat kunstmatige intelligentie steeds belangrijker gaat worden en er de komende jaren groten stappen gezet gaan worden, maar dat Microsoft en zijn concurrenten deze technologie niet moeten gebruiken om mensen te vervangen. De vraag is alleen of het voornemen van Nadella stand zal houden.

Tijdens de World Economic Forum in Davos komen verschillende topmensen uit de techindustrie bij elkaar en worden er toespraken gehouden. Nadelle zal daar een toespraak houden en zal daar vertellen dat Microsoft investeringen doet in kunstmatige intelligentie om technologie te ontwikkelen die mensen kan helpen en niet om mensen te vervangen. Hij zei ongeveer hetzelfde deze week in München op de DLD-conferentie.

De CEO van het bedrijf uit Redmond stelt hier ook op aan te dringen bij concurrenten. De vraag is alleen of dat zin heeft, want elk bedrijf heeft zo zijn eigen doelstellingen en redenen om te investeren in bepaalde technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie. Onder meer Amazon, Apple, Facebook, Google en Microsoft investeren fors in kunstmatige intelligentie.

Volgens Nadella moet kunstmatige intelligentie er toe leiden dat personen hun tijd effectiever kunnen besteden, niet dat personen worden vervangen. Uit recent Canadees onderzoek kwam naar voren dat 50 procent van alle werkende mensen in 2055 vervangen kan worden door kunstmatige intelligentie. Dat klinkt zeker niet ondenkbaar.

Inmiddels beginnen ook mensen zich te roeren, want niet iedereen is blij met al die nieuwe technologie. Zo willen bonden die opkomen voor chauffeurs in New York een verbod van 50 jaar op zelfrijdende auto’s. De bonden zijn bang dat alle chauffeurs straks werkeloos zijn.

In zelfrijdende auto’s zit al een hoop kunstmatige intelligentie en dat gaat hoe dan ook banen kosten op de lange termijn. Daar kan zelfs Satya Nadella niets meer aan veranderen, wel staat daar tegenover dat het ook banen zal gaan opleveren. Voor een bedrijf als Amazon is investeren in kunstmatige intelligentie niet alleen goed voor de clouddiensten van het bedrijf, ook het bezorgen en sorteren van pakketten kan mogelijk veel efficiënter met kunstmatige intelligentie. Op dit moment zoekt Amazon nog 100.000 nieuwe werknemers, maar dat kan in de toekomst nog weleens gaan veranderen.

Microsoft zet op dit moment vooral in op kunstmatige intelligentie voor de assistent Cortana, zoekmachine Bing en natuurlijk voor Azure. Microsoft wil ontwikkelaars de mogelijkheid bieden om zelf aan de slag te gaan met kunstmatige intelligentie en producten te ontwikkelen die hier gebruik van maken. Indirect kan Microsoft dus de technologie gaan leveren om werknemers overbodig te maken.