Toshiba overweegt verkoop chipdivisie aan Western Digital

Toshiba is aan het onderzoeken hoe het verder wil met zijn chipdivisie, het bedrijf zit in zwaar weer en moet liquide middelen vrijmaken, de chipdivisie is erg winstgevend maar vereist ook de nodige investeringen voor de toekomst. Daarom overweegt Toshiba nu om zo’n 20 procent van zijn aandelen te verkopen aan Western Digital.

Toshiba heeft enkele jaren geleden al besloten om zijn chipactiviteiten te delen met SanDisk, zodat de bedrijven samen konden investeren in nieuwe chiptechnologieën. Daarmee hoefden Toshiba niet alle kosten zelf te dragen. Nu SanDisk is overgenomen door Western Digital heeft Toshiba een nieuwe partner gekregen, een partner die over de nodige financiële middelen beschikt en flink wil investeren in de chiptechnologie.

Toshiba is net een groot boekhoudschandaal te boven wat 1,3 miljard dollar heeft gekost en waarbij de hele top van het bedrijf weg moest. Nu staat het voor een nieuwe tegenvaller, de divisie die nucleaire kerncentrales ontwikkeld heeft problemen met de bouw van twee centrales en dat gaat Toshiba 4 miljard dollar kosten. Daarmee is dat een dure overname geweest, want die divisie werd in 2015 pas overgenomen.

Voor Toshiba opnieuw een enorme tegenvaller en die zal het moeten opvangen, doordat het bedrijf al onder toezicht staat op de beurs van Tokyo kan het geen geld ophalen op de financiële markten. Hoewel Toshiba nog geen keuze heeft gemaakt, overweegt het bedrijf 20 procent van zijn aandelen in de chipdivisie aan Western Digital te verkopen. Hiervoor zou het ongeveer 2,7 miljard dollar kunnen krijgen. Waarschijnlijk maakt Toshiba binnenkort bekend wat het gaat doen, volgens analisten heeft het bedrijf geen andere keuze dan aandelen in de chipdivisie te verkopen.