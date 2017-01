TomTom koopt Autonomos voor zelfrijdende technologie

Business

TomTom heeft aangekondigd dat het Autonomos, een Berlijnse startup overneemt. Autonomos doet onderzoek naar zelfrijdende auto’s en dat past binnen de toekomststrategie van TomTom. Het is niet bekend hoeveel geld TomTom betaalt voor Autonomos.

Autonomos werd in 2012 opgericht door voormalig leden van een onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit in Berlijn. Daar hadden zij meerdere jaren gewerkt aan projecten rond autonoom rijdende voertuigen. Het bedrijf heeft hier technologie voor ontwikkeld, waaronder sensoren en opties voor digitale beeldverwerking.

Er werken ruim dertig mensen bij Autonomos, die allemaal geïntegreerd worden in de onderzoeksgroepen van TomTom. Dat Nederlandse bedrijf ontwikkelt kaarten en wil die geschikt maken voor zelfrijdende auto’s. Daarvoor moeten kaarten een stuk gedetailleerder zijn dan voorheen en daar gaan de teams van Autonomos aan werken.

“Dit is een belangrijke ontwikkeling voor TomTom, want het zal ons helpen onze mogelijkheden in het rijden van de toekomst te versterken en onze kennis en expertise uit te breiden,” zegt Harold Goddijn, CEO en medeoprichter van TomTom in een statement. “Met deze deal versterken we onze positie als een van de leiders in de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen nog meer.”

CEO Tinosch Ganjineh van Autonomos laat weten trots te zijn op de samenwerking met TomTom. “Zo kunnen we zelfrijdende auto’s samen naar het volgende niveau tillen. TomTom’s technologie, gecombineerd met onze kennis op het vlak van zelfrijdende voertuigen, vormen een perfecte match om de droom van zelfrijdende auto’s werkelijkheid te maken.”

Ondertussen werkt TomTom ook samen met bedrijven als Nvidia voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Waar Nvidia de processoren levert, verzorgt TomTom de kaartgegevens. Die worden gekoppeld aan de Nvidia Drive-systemen die het mogelijk maken voor auto’s om zelf te rijden.