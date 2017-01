‘Samsung Galaxy S8 wordt op 15 april gelanceerd’

Mobile

Er zijn een aantal nieuwe geruchten rond de Samsung Galaxy S8. Waar lang gedacht werd dat het toestel net als eerdere Galaxy-vlaggenschepen tijdens het Mobile World Congress in Barcelona gepresenteerd zou worden, zijn er nu geruchten die anders stellen. Niet alleen zou Samsung het apparaat op een ander moment tonen, maar ook heeft het naar het schijnt een releasedatum geprikt.

De Koreaanse site ET News stelt dat de Samsung Galaxy S8 tijdens een los en speciaal daarvoor georganiseerd evenement in New York onthuld wordt. Wellicht is dat omdat het bedrijf graag zoveel mogelijk aandacht wil vestigen op het apparaat, vooral omdat daarmee de consument van de veiligheid van zijn producten overtuigd moet worden.

Daarnaast is er het gerucht dat Samsung het apparaat op 15 april uitbrengt in Zuid-Korea. Helemaal zeker is dat niet, maar het zou volgens ET News een datum zijn die ervoor zorgt dat het apparaat de meeste aandacht krijgt. Mocht Samsung zijn smartphone inderdaad niet tijdens de MWC presenteren, dan is dat een trendbreuk. De afgelopen jaren onthulde het de nieuwste Galaxy-smartphone tijdens het congres in Barcelona.

Over het apparaat doen veel geruchten de ronde. Zo zou Samsung twijfelen tussen een dubbele camera aan de achterkant en een reguliere camera. Afhankelijk van die keuze, zou het bedrijf de frontcamera flink verbeteren, waardoor het bedrijf een irisscanner kan integreren.

Die irisscanner zou volgens de geruchten dienen ter vervanging van de vingerafdrukscanner die Samsung in de thuisknop van zijn toestellen integreert. De thuisknop verdwijnt wellicht, zodat Samsung zijn toestel van een randloos scherm kan voorzien. Helemaal zeker is dat niet, maar het zou gezien de grote vooruitgang die Samsung boekt op het gebied van gebogen schermen niet onwaarschijnlijk zijn.