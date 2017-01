Mobiel.nl laat klanten smartphone met abonnement ophalen op PostNL-punt

Consumer

Als je een nieuw mobiel abonnement afsluit inclusief smartphone dan kan je dat natuurlijk doen in een fysieke winkel, maar ook online. Vooral dat laatste gebeurd tegenwoordig heel vaak, een nadeel daaraan is dat je thuis moet zijn als de postbezorger je nieuwe simkaart en toestel komt afleveren, je moet je namelijk legitimeren. Mobiel.nl komt nu met een oplossing door het toestel af te leveren op een PostNL-afhaalpunt.

Mobiel.nl heeft als eerste webwinkel een dergelijk overeenkomst gesloten met PostNL, waardoor het nu mogelijk is om je nieuwe smartphone met abonnement af te leveren bij een PostNL-punt, hiervoor wordt de PostNL-dienst Pakjegemak gebruikt. De persoon die het abonnement is aangegaan kan vervolgens het toestel afhalen bij het PostNL-punt en zich daar ter plekke legitimeren.

Het is al enige tijd niet meer mogelijk om een smartphone met abonnement te laten thuis bezorgen als je partner of familielid wel thuis is. De persoon die het abonnement heeft afgesloten moet echt zelf thuis zijn en zich kunnen legitimeren.

PostNL heeft in Nederland op dit moment ruim 2600 afhaalpunten gerealiseerd, bij het bestellen zal Mobiel.nl automatisch de twee dichtstbijzijnde ophaalpunten tonen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht, ook hoeft de klant bij Mobiel.nl geen kopie van het legitimatiebewijs aan te leveren, een betaling van 1 cent tijdens het bestelproces, plus het legitimeren bij het afleveren is voldoende.

Met Pakjegemak denkt Mobiel.nl een stukje extra service te kunnen leveren, zodat het voor de klant een stuk eenvoudiger is om het toestel in ontvangst te nemen. “Wij zijn er van overtuigd dat deze vorm van afleveren voor veel klanten een uitkomst biedt. Het is niet handig om zelf thuis te moeten zijn op het aflevermoment, maar omdat de identiteit van de aanvrager wordt gecontroleerd was een huisgenoot of familielid geen optie. Met PakjeGemak is deze belemmering voor onze klanten verleden tijd.”, vertelt Thomas Borsboom, directeur van Mobiel.nl.