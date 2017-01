M1 en Huawei bereiken snelheid van 35Gbps bij 5G-experiment

Networking

Telecomprovider M1 heeft tijdens een laboratoriumtest samen met de Chinese technologiegigant Huawei snelheden van 35Gbps bereikt in een 5G-experiment. Het experiment werd uitgevoerd in M1’s hoofdkantoor in het Singaporese Jurong en maakt deel uit van Huawei’s pogingen een 5G-netwerk uitgerold te hebben in 2020.

Bij de proef maakten de bedrijven gebruik van een millimetergolf op de 73GHz E-band, dus een extreem hoge frequentie. CTO Denis Seek van M1 vertelde in een statement over de behaalde snelheid: “Singapore’s mobiele netwerken worden breed erkend als de meest geavanceerde van de wereld en M1 is eraan toegewijd om voorop te blijven lopen, ook op het gebied van 5G-technologie, om ervoor te zorgen dat onze consumenten van de beste ervaringen en nieuwste technieken kunnen blijven genieten.”

M1 en Huawei werken sinds een jaar aan de ontwikkeling van 4G-snelheden en willen de vooruitgang die ze op dat gebied boeken gebruiken om de vooruitgang van 5G-snelheden te versnellen. M1 is ook een samenwerking aangegaan met het Finse Nokia, om een netwerk in Singapore uit te rollen dat de implementatie van 5G op een later moment makkelijker moet maken.

Wereldwijd vindt er een soort wedloop richting het opstellen van een 5G-standaard plaats. Er worden veel proeven gehouden, waarbij geprobeerd wordt de optimale standaard op te bouwen om een zo hoog mogelijke snelheid te realiseren. Het potentieel is groot: binnen enkele seconden zou een film van 1080p gedownload kunnen worden.

Dat soort hoge snelheden zijn nodig voor de ontwikkeling van onder meer virtual en augmented reality, maar bovenal ook autonoom rijdende auto’s. Die verzamelen ongelofelijk veel sensordata en om die gegevens zo snel mogelijk te verwerken, worden ze doorgezet naar de hoofdkantoren van auto- en softwarefabrikanten. Die data moet binnen een mum van tijd verwerkt zijn, om een zo veilig mogelijke auto mogelijk te maken.

Veel kenners zien 5G ook als belangrijkste voorwaarde voor de succesvolle implementatie van een wereldwijd Internet-of-Things, dat allerhande apparaten aan elkaar moet verbinden. Buiten de proef van Huawei en M1 vond er in september een experiment plaats van Ericsson en Telstra, dat snelheden van 18 tot 22 Gbps behaalde. Vodafone en Nokia haalden in oktober in een andere proef een snelheid van 5Gbps.