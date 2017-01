Samsungs Exynos-chips vormen basis Audi-infotainment systeem

Hardware

De Exynos-processoren van het Zuid-Koreaanse Samsung zullen de infotainment systemen van Audi draaiende gaan houden in de volgende generatie auto’s van de Duitse fabrikant. Daarmee breidt Samsung zijn processor-zaken uit naar de automarkt, waar het veel winst hoop te halen.

De nieuwste Exynos-processoren kunnen meerdere schermen tegelijk aansturen in een auto, maximaal vier, en ook ondersteunen meerdere besturingssystemen de op ARM-gebaseerde chips. De chips moeten volgens Samsung “de beste rijervaring mogelijk” bieden voor chauffeurs. Aan de rekenkracht van de Exynos-processoren hoeven we niet te twijfelen, Samsung gebruikt de chips al enkele jaren in zijn smartphones en daar hebben ze zich ruimschoots bewezen.

Alfons Pfaller, afdelingshoofd van infotainment bij Audi, vertelt in een statement het volgende: “Binnen het Audi Progressive Semiconductor Program (PSCP), werken Samsung en Audi samen om de best mogelijke infotainment ervaring te bieden in auto’s, op een kwaliteitsniveau dat verwacht mag worden van Audi.”

Met de deal slaagt Samsung erin zijn uitbreiding naar de automarkt steeds meer vorm te geven. Het sloot eerder een soortgelijke deal met de eveneens Duitse autofabrikant BMW, om processoren te leveren. Nog concreter zijn de overnames en investeringen die Samsung de afgelopen tijd heeft gemaakt.

Zo is de Zuid-Koreaanse technologiegigant voornemens om ook het Amerikaanse Harman over te nemen voor 8 miljard dollar, al is die overname nog niet zeker, er is wat weerstand. Tegelijk investeert Samsung veel geld in het Chinese bedrijf BYD, dat elektrische auto’s fabriceert. Het zijn allemaal stappen om zoveel mogelijk processoren en andere componenten voor auto’s te kunnen leveren. Processoren zijn niet de enige componenten die het Zuid-Koreaanse Samsung levert voor auto’s. Dochteronderneming Samsung SDI levert batterijen voor elektrische auto’s en Samsung Display bouwt schermen die specifiek voor de automarkt ontworpen zijn.

Verwacht wordt dat de auto-industrie na 2020 een enorme impuls gaat krijgen als de zelfrijdende auto’s beschikbaar komen.