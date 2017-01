Oracle voegt zich bij de race om de cloud

Networking

Oracle heeft bekend gemaakt dat het de komende maanden een flink aantal extra datacentra gaat openen. Er moeten meer dan drie nieuwe datacentra gebouwd worden de komende maanden, elk met extra locaties. Daarmee geeft Oracle een duidelijk signaal af, dat de race om de cloud nog niet is afgelopen.

Oracle probeert het daarmee te winnen van andere bedrijven die al wereldwijd clouddiensten aanbieden. Het gaat dan onder meer om Amazon met zijn Web Services, Microsoft met Azure en Google met zijn Cloud Platform. Om die reden vestigt Oracle centra in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Turkije.

Elk van die datacentra wordt zo dicht mogelijk bij de klant gebouwd stelt Oracle, om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk vertraging plaatsvindt in de interactie van de klant met de cloud. Daarnaast is het bouwen van lokale datacentra nodig om te voldoen aan wetgeving van steeds meer landen.

In sommige landen zijn clouddiensten verplicht om de gegevens van hun klanten op te slaan in het land van oorsprong. Daarom bouwen veel cloudaanbieders in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld in afwachting van de Brexit hun datacentra aldaar uit.

Met de aankondiging van de nieuwe platformen, is Oracle nu beschikbaar in 29 geografische regionen. Met zo’n regio refereren bedrijven naar een op zichzelf staand datacentrum, dat bestaat uit een aantal onafhankelijke faciliteiten met eigen stroomvoorzieningen en koelvermogen.

“Oracle is eraan toegewijd het meest gedifferentieerde cloudplatform mogelijk op te bouwen, dat voldoet aan een breed aantal eisen van klanten,” aldus Deepak Patil, vicepresident van ontwikkeling van het Oracle Cloud Platform. “Deze regionale uitbreiding en investering onderstreept onze plannen om een wereldwijd leider op cloudgebied te zijn.’